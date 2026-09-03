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Olivar vibró con la presentación del Ballet Folclórico Nacional BAFONA

El espectáculo, realizado en el Gimnasio Municipal, convocó a cientos de vecinos y vecinas que disfrutaron de una jornada marcada por la música, el baile y las tradiciones chilenas.

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Una noche dedicada a la cultura y las tradiciones vivió Olivar el pasado viernes 28 de agosto, con la presentación del Ballet Folclórico Nacional (BAFONA) en el Gimnasio Municipal de la comuna.

La jornada reunió a cientos de vecinos y vecinas, quienes disfrutaron de un espectáculo de primer nivel, en el que BAFONA desplegó todo su talento y profesionalismo, poniendo en valor las distintas expresiones del folclore nacional.

UNA FIESTA DE TRADICIONES

La actividad comenzó con la presentación de la Agrupación Folclórica Suyai Mailen de Olivar, cuyos integrantes fueron ampliamente reconocidos por el público por su talento y compromiso con las tradiciones locales.

La presentación fue encabezada por la alcaldesa de Olivar, María Estrella Montero, junto a la delegada presidencial de O’Higgins, Susana Pinto González; la seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Tamara Jofré Salinas; autoridades regionales y concejales de la comuna.

“Para Olivar fue un verdadero orgullo recibir a BAFONA. Queremos que nuestros vecinos y vecinas tengan acceso a espectáculos culturales de calidad y que nuestra comuna siga siendo un espacio donde nuestras tradiciones, nuestros artistas y nuestra identidad tengan siempre un lugar”, destacó la alcaldesa María Estrella Montero.

Por su parte, la seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Tamara Jofré, valoró la posibilidad de acercar este tipo de expresiones artísticas a las comunidades “La cultura debe estar presente en cada territorio y llegar a todas las personas. Poder traer BAFONA hasta Olivar es una muestra concreta de cómo podemos descentralizar el acceso a la cultura y fortalecer nuestra identidad y patrimonio”, señaló.

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En tanto, la delegada presidencial de la región de O’Higgins, Susana Pinto, destacó el compromiso del Gobierno del Presidente José Antonio Kast con acercar las oportunidades culturales a las distintas comunas de la región “El Presidente José Antonio Kast nos ha pedido estar en terreno y trabajar para que las políticas públicas lleguen efectivamente a las comunidades. La cultura también es parte de ese compromiso: queremos un Chile donde nuestras tradiciones sean valoradas, donde las familias puedan acceder a espectáculos de calidad y donde cada comuna tenga oportunidades para desarrollarse y encontrarse”, afirmó.

La presentación de BAFONA se convirtió así en una verdadera fiesta para la comunidad olivarina, que respondió con entusiasmo, aplausos y participación durante toda la jornada, reafirmando el interés de la comuna por seguir impulsando iniciativas que acerquen la cultura y el folclore a sus vecinos y vecinas.

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