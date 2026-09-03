Panoramas: ¿Qué hacer en la región este fin de semana?

Los días soleados del primer fin de semana de septiembre estarán acompañados por distintas actividades para toda la familia en O’Higgins.

María Fernanda Cabrera

Septiembre inició con temperaturas más cálidas y un escenario florido en la capital regional, lo que indica un clima ideal para sumarse a la mayor cantidad de actividades posibles que se alzan en la Región de O’Higgins desde el viernes 04 del mes.

Por eso, en El Rancagüino te contamos qué puedes hacer este fin de semana en la zona.

Rancagua: Concierto de extensión del Festival Internacional de Música Contemporánea de la Universidad de Chile

El viernes 04 de septiembre desde las 19:00, el salón Samuel Román de la Casa de la Cultura recibirá al Cuarteto Alla Corda, en el marco del XXVI Festival Internacional de Música Contemporánea de la Universidad de Chile.

En este concierto de extensión será clave la música clásica y contemporánea, permitiendo que el público se acerque a nuevas propuestas sonoras y musicales, en un evento que será apto para todo público y de acceso liberado.

Rancagua: “Un gásfiter en sociedad”

El Teatro Casa del Arte trae a la capital regional una nueva puesta en escena que promete sacar risas al público el viernes 04 de septiembre.

Desde las 20:30 horas la obra teatral del dramaturgo Luis Rivano, “Un gásfiter en sociedad”, será interpretada por Ximena Nogueira, Evaristo Acevedo y Cristián Briones en una única función.

Las reservas deben realizarse a los teléfonos +56 9 6370 1088 o 72 2242604.

Machalí: “En ruta a los 100 años”

El sábado 05 de septiembre distintos autos antiguos recorrerán las calles de Machalí en el marco de la caravana “En ruta a los 100 años”.

De acuerdo a la programación, desde las 13:30 hasta las 16:30 se realizará la exhibición de vehículos en el Complejo Guillermo Chacón y posteriormente se llevará a cabo la caravana fotográfica “Camino a Coya”, recorriendo la Carretera El Cobre pasando por el Monumento al Minero y finalizando en la escultura del Cóndor.

Rengo: Tour Día del Vino

Para conmemorar el Día Nacional del Vino, la Oficina de Turismo de la Ilustre Municipalidad de Rengo invita a la comunidad a vivir una nueva experiencia en la Viña Torreón de Paredes.

Con una salida a las 14:30 horas el viernes 04 de septiembre, el tour contempla traslado ida y vuelta, presentación folclórica, recorrido por la viña y degustaciones.

Quienes deseen sumarse a esta experiencia, deben cancelar un copago de $8.000 por persona, así como inscribirse en la Oficina de Turismo ubicada en Errázuriz #94, Rengo.

Graneros: Fiesta Campesina Los Romeros

La IV edición de la Fiesta Campesina Los Romeros, en Graneros, se llevará a cabo el sábado 05 de septiembre desde las 09:00 horas, en la Cancha Los Romeros.

En esta nueva versión habrá presentaciones de grandes exponentes de la música y el folclore, así como una amplia variedad gastronómica en una jornada que invita a celebrar en comunidad la tradición chilena.

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Mostazal: Festival Mostafolk 2026

Mostafolk, el festival de folclore Mostazal, celebrará una nueva edición en el Centro Cultural Estación Mostazal, el sábado 05 de septiembre desde las 15:00 horas.

En esta oportunidad, la instancia contará con zona de picni, puestos de comida, presentaciones musicales, artísticas y de grupos folclóricos.

Santa Cruz: Día del Vino 2026

Otra de las comunas de O’Higgins se suma a las actividades en conmemoración del Día del Vino 2026, con la Plaza de Armas de Santa Cruz como punto de celebración.

Con una preventa de $12.000, se incluye para los asistentes una copa alusiva al festejo y cuatro degustaciones por ticket.

Esta puede adquirirse a través de www.rutadelvino.cl

“Los del Muro en vivo”

Gran Arena Monticello recibirá el sábado 05 de septiembre a “Los del Muro”, con Kike Morandé a la cabeza y un elenco conformado por Paola Troncoso, Patricio Fuentes, Toto Acuña, Beto Espinoza y Gustavo Becerra Sandra Donoso, Scarleth Ahumada, Miguelito, Julio Jung Duvauchelle y Paty Cofré.

Con la intención de sacar risas al público, el humor característico de los queridos y recordados personajes llega con una rutina de chistes rápidos e improvisaciones que no dejarán indiferente a nadie.

Las entradas que van desde los $19.550 hasta los $59.800 pueden adquirirse en https://www.ticketmaster.cl/event/los-del-muro-gran-arena-monticello

El Pueblito

Sin ir más lejos, una nueva alternativa para hacer una pausa durante el viaje o tus espectáculos abrió sus puertas en Monticello. Se trata de “El Pueblito”, un espacio gastronómico ubicado en el Boulevard del centro de entretención de Mostazal, que reúne cinco propuestas de alimentos y bebidas.

La oferta incluye locales como All in Crepe, con crepes dulces y salados; Fuente Angostura Al Paso, con completos y preparaciones inspiradas en distintos países; Km 57, enfocado en cervezas, cócteles y bebidas; además de Yogen Früz, con helados de yogur y frutas, y Croi Café, con cafetería, pastelería y alternativas de brunch.

Uno de sus principales atractivos es que estará abierto todos los días del año, convirtiéndose en una alternativa para detenerse, disfrutar algo rico y continuar el viaje, ya sea rumbo al sur o de regreso hacia Santiago, por lo que no puede faltar en tu itinerario para el fin de semana.