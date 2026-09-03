Rangers se enfrentará ante Deportes Temuco por la fecha 24

Mañana desde las 18:00 horas, Rangers jugará con Deportes Temuco en el Estadio Bicentenario Iván Azócar Bernales, por la fecha 24 del campeonato 2026.

Así llegan Rangers y Deportes Temuco

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Rangers en partidos del campeonato 2026

Rangers ganó el encuentro previo ante Unión Española por 1-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate, han vencido su valla 8 veces y logró marcar 7 goles a favor.

Últimos resultados de Deportes Temuco en partidos del campeonato 2026

Deportes Temuco llega triunfante luego de ver caer a D. Puerto Montt con un marcador 3-1. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: 2 empató y perdió 2. Pudo festejar 9 goles y sus rivales han podido vencer su arco 10 veces.

El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 25 de abril, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y Deportes Temuco se impuso por 2 a 1.

El local se ubica en el décimo sexto puesto con 12 puntos (2 PG – 6 PE – 14 PP), mientras que el visitante tiene 28 unidades y se coloca en décimo primer lugar de la tabla (7 PG – 7 PE – 8 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Cobreloa 41 22 11 8 3 17 2 Santiago Wanderers 41 22 11 8 3 17 3 D. Antofagasta 37 22 10 7 5 18 11 Deportes Temuco 28 22 7 7 8 3 16 Rangers 12 22 2 6 14 -18

Fechas y rivales de Rangers en los próximos partidos del campeonato 2026

Fecha 24: vs Deportes Temuco: 4 de septiembre – 19:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs D. Puerto Montt: 8 de septiembre – 18:00 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Deportes Iquique: 14 de septiembre – 20:30 (hora Argentina)

Fecha 27: vs U. San Felipe: 12 de octubre – 15:00 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Santiago Wanderers: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Deportes Temuco en los próximos partidos del campeonato 2026

Fecha 24: vs Rangers: 4 de septiembre – 19:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Santiago Wanderers: 8 de septiembre – 20:30 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Unión Española: 15 de septiembre – 20:30 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Dep. Santa Cruz: 10 de octubre – 17:30 (hora Argentina)

Fecha 28: vs U. San Felipe: Fecha y horario a confirmar

Horario Rangers y Deportes Temuco, según país

Argentina: 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

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