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Anecdotarios Deportivos Especial Mundial 2026
Anecdotarios Deportivos Especial Mundial 2026

Rangers se enfrentará ante Deportes Temuco por la fecha 24

Deportes Temuco se mide ante Rangers en el Estadio Bicentenario Iván Azócar Bernales mañana a las 18:00 horas.

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Mañana desde las 18:00 horas, Rangers jugará con Deportes Temuco en el Estadio Bicentenario Iván Azócar Bernales, por la fecha 24 del campeonato 2026.

Así llegan Rangers y Deportes Temuco

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Rangers en partidos del campeonato 2026

Rangers ganó el encuentro previo ante Unión Española por 1-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate, han vencido su valla 8 veces y logró marcar 7 goles a favor.

Últimos resultados de Deportes Temuco en partidos del campeonato 2026

Deportes Temuco llega triunfante luego de ver caer a D. Puerto Montt con un marcador 3-1. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: 2 empató y perdió 2. Pudo festejar 9 goles y sus rivales han podido vencer su arco 10 veces.

El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 25 de abril, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y Deportes Temuco se impuso por 2 a 1.

El local se ubica en el décimo sexto puesto con 12 puntos (2 PG – 6 PE – 14 PP), mientras que el visitante tiene 28 unidades y se coloca en décimo primer lugar de la tabla (7 PG – 7 PE – 8 PP).

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Cobreloa 41 22 11 8 3 17
2 Santiago Wanderers 41 22 11 8 3 17
3 D. Antofagasta 37 22 10 7 5 18
11 Deportes Temuco 28 22 7 7 8 3
16 Rangers 12 22 2 6 14 -18

Fechas y rivales de Rangers en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 24: vs Deportes Temuco: 4 de septiembre – 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs D. Puerto Montt: 8 de septiembre – 18:00 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Deportes Iquique: 14 de septiembre – 20:30 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs U. San Felipe: 12 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Santiago Wanderers: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Deportes Temuco en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 24: vs Rangers: 4 de septiembre – 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Santiago Wanderers: 8 de septiembre – 20:30 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Unión Española: 15 de septiembre – 20:30 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Dep. Santa Cruz: 10 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs U. San Felipe: Fecha y horario a confirmar
Horario Rangers y Deportes Temuco, según país
  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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