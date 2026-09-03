Facebook-f Instagram X-twitter Youtube Tiktok Linkedin

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

Recuperan por segunda vez inmueble fiscal ocupado ilegalmente en pleno centro de Rancagua

El recinto de calle Zañartu ya había sido desalojado el pasado 1 de julio. Tras nuevas fiscalizaciones, las autoridades realizaron una segunda intervención con apoyo de Carabineros.

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

Por segunda vez en poco más de dos meses, autoridades realizaron un operativo para recuperar un inmueble fiscal ubicado en calle Zañartu, en el centro de Rancagua, que había vuelto a ser ocupado de manera irregular.

El procedimiento fue encabezado este miércoles por la Delegación Presidencial Regional de O’Higgins y la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, con apoyo de Carabineros y de la Dirección de Seguridad Pública y Gestión del Riesgo de la Municipalidad de Rancagua.

La intervención se produjo luego de nuevas fiscalizaciones que, según informó el Gobierno, permitieron constatar la reincidencia en la ocupación del recinto. El inmueble ya había sido desalojado el pasado 1 de julio, oportunidad en que se detectaron distintos focos de ocupación ilegal.

En esta segunda intervención se utilizó nuevamente el auxilio de la Fuerza Pública para concretar la restitución del inmueble al Estado.

La delegada presidencial regional, Susana Pinto, señaló que la recuperación busca resguardar el patrimonio fiscal y evitar que el recinto vuelva a ser utilizado de manera irregular, situación que, según planteó, también genera preocupación entre los vecinos por sus efectos en la seguridad del sector.

Desde Bienes Nacionales, en tanto, señalaron que el inmueble deberá quedar a disposición de organismos del Estado para su eventual utilización en actividades de carácter comunitario. El seremi de la cartera, Julio Moncada, advirtió además que una nueva ocupación ilegal podría generar responsabilidades civiles y penales.

El recinto presenta daños estructurales y signos de vandalización. Por ello, tras el operativo se contempla iniciar trabajos de refacción, además de la instalación de un cierre perimetral y medidas de contención del muro principal.

Anuncios

Las autoridades indicaron que estas obras buscan resguardar el inmueble y evitar nuevas ocupaciones mientras se define su destinación para un uso comunitario en la capital regional.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
Libertad y Emelec igualaron 1 a 1
31 minutos hace
Grêmio gana el clásico Gre-Nal 3-1 con un doblete de Carlos Vinicius
1 hora hace
Orense perdió 1-0 ante Leones FC
2 horas hace
Libertad y Emelec igualaron 1 a 1
31 minutos hace
Grêmio gana el clásico Gre-Nal 3-1 con un doblete de Carlos Vinicius
1 hora hace
Anuncios
Representación de un experimento cuántico que estudia el efecto de la gravedad sobre átomos de rubidio
Científicos ponen a prueba la gravedad de Einstein en el mundo cuántico
rengo lota
Deportes Rengo tiene nuevo dueño: Corporación deja administración de la SADP
Anuncios
2 CHEPICA
Refuerzan fiscalizaciones y patrullajes preventivos en distintos sectores de Chépica
ohiggins femenino
Celestes se jugarán su última chance de ascender en Puerto Montt
SaveClip.App_547686442_18523191784020373_7485412576102606640_n
La Pérgola de las Flores se presentará gratis en la Plaza de Los Héroes de Rancagua
1 detenidos rcgua....
Dos adolescentes fueron detenidos con ketamina, marihuana y un arma en Rancagua
Anuncios
798625_0
Curicó Unido y D. Concepción se encuentran en la llave 8
798622_0
Colo Colo visita a Audax Italiano por la llave 5
798621_0
Por la llave 4 se enfrentarán Everton y Universidad de Chile
798620_0
Deportes Iquique recibirá a D. Antofagasta por la llave 3
Luz entregando su testimonio sobre cancer
Cáncer de mama: una silenciosa amenaza.
ignacio varas gimnasia
Santacruzano lgnacio Varas estará en el Mundial de Gimnasia Artística
Anuncios