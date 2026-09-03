Recuperan por segunda vez inmueble fiscal ocupado ilegalmente en pleno centro de Rancagua

Por segunda vez en poco más de dos meses, autoridades realizaron un operativo para recuperar un inmueble fiscal ubicado en calle Zañartu, en el centro de Rancagua, que había vuelto a ser ocupado de manera irregular.

El procedimiento fue encabezado este miércoles por la Delegación Presidencial Regional de O’Higgins y la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, con apoyo de Carabineros y de la Dirección de Seguridad Pública y Gestión del Riesgo de la Municipalidad de Rancagua.

La intervención se produjo luego de nuevas fiscalizaciones que, según informó el Gobierno, permitieron constatar la reincidencia en la ocupación del recinto. El inmueble ya había sido desalojado el pasado 1 de julio, oportunidad en que se detectaron distintos focos de ocupación ilegal.

En esta segunda intervención se utilizó nuevamente el auxilio de la Fuerza Pública para concretar la restitución del inmueble al Estado.

La delegada presidencial regional, Susana Pinto, señaló que la recuperación busca resguardar el patrimonio fiscal y evitar que el recinto vuelva a ser utilizado de manera irregular, situación que, según planteó, también genera preocupación entre los vecinos por sus efectos en la seguridad del sector.

Desde Bienes Nacionales, en tanto, señalaron que el inmueble deberá quedar a disposición de organismos del Estado para su eventual utilización en actividades de carácter comunitario. El seremi de la cartera, Julio Moncada, advirtió además que una nueva ocupación ilegal podría generar responsabilidades civiles y penales.

El recinto presenta daños estructurales y signos de vandalización. Por ello, tras el operativo se contempla iniciar trabajos de refacción, además de la instalación de un cierre perimetral y medidas de contención del muro principal.

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Las autoridades indicaron que estas obras buscan resguardar el inmueble y evitar nuevas ocupaciones mientras se define su destinación para un uso comunitario en la capital regional.