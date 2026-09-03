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Refuerzan fiscalizaciones y patrullajes preventivos en distintos sectores de Chépica

El operativo reúne a funcionarios municipales, Carabineros y el Equipo Centauro, con controles de identidad, fiscalizaciones vehiculares e inspecciones al comercio local.

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Durante las últimas semanas se han reforzado los patrullajes preventivos y las fiscalizaciones en distintos sectores de Chépica, mediante un trabajo coordinado entre funcionarios municipales y Carabineros.

El despliegue considera la participación de la Dirección de Seguridad Pública, la Tenencia de Carabineros de Chépica, el Equipo Centauro de la Prefectura de Colchagua y las direcciones municipales de Finanzas y Tránsito.

Entre las acciones desarrolladas se encuentran controles de identidad, fiscalizaciones vehiculares, verificación de patentes e inspecciones al comercio local. Estas labores buscan responder a situaciones detectadas en distintos puntos de la comuna y aumentar la presencia preventiva.

De acuerdo con lo informado, el despliegue también se vincula con los requerimientos planteados en las sesiones mensuales del Sistema Táctico Operativo Policial (STOP), instancia en la que se ha solicitado reforzar la presencia policial y la capacidad de respuesta ante situaciones que afectan la seguridad.

La coordinación con las áreas municipales de Tránsito y Finanzas permite, además, realizar controles asociados al uso del espacio público y detectar eventuales incumplimientos en sus respectivos ámbitos.

Desde el municipio señalaron que estas labores continuarán desarrollándose en distintos sectores de la comuna y llamaron a la comunidad a colaborar con los funcionarios municipales y el personal policial durante los procedimientos.

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