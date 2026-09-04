4 de septiembre: dos rechazos y la tarea pendiente

Hoy se cumplen cuatro años desde aquel histórico 4 de septiembre de 2022, cuando Chile rechazó con contundencia la propuesta de nueva Constitución. En ese entonces, muchos advertían que no se trataba de un plebiscito contra el gobierno de turno, ni tampoco de una validación de la Constitución heredada de 1980. Fue, más bien, un rechazo mayoritario a un texto que no representaba a la mayoría de los chilenos.

En 2023, cuando se abrió un segundo proceso constitucional, se pensó que aquella experiencia había dejado lecciones suficientes para no repetir errores. Sin embargo, la historia ya la conocemos: la segunda propuesta también fue rechazada en diciembre de ese año. Dos rechazos en poco más de un año reflejan algo más profundo que un desacuerdo sobre un articulado; hablan de un país que todavía no logra construir consensos amplios sobre su carta fundamental.

La pregunta sigue siendo la misma: ¿qué Constitución queremos los chilenos? Seguramente no es la actual, ni la rechazada en 2022, ni la de 2023. Tal vez lo que buscamos sea un punto intermedio: un Estado que garantice derechos sociales, pero que al mismo tiempo resguarde la libertad de emprender; una economía de mercado con reglas claras, pero con un rol activo del Estado en la protección de los más vulnerables; un país más regionalista, sin llegar a diluir la unidad nacional; un sistema político con contrapesos reales y poderes independientes.

Pero antes que todo lo anterior, “It’s the economy, stupid”.

La conocida frase de la campaña presidencial de Bill Clinton en 1992 buscaba poner en palabras una idea bastante sencilla: que, detrás de las grandes discusiones políticas, las condiciones económicas terminan teniendo un peso decisivo en la vida cotidiana de las personas. Y cuatro décadas después, la frase conserva toda su vigencia.

Sin una economía capaz de generar recursos, empleo y oportunidades, cualquier catálogo de derechos corre el riesgo de convertirse en letra muerta. Y sin estabilidad, reglas claras y acuerdos, la incertidumbre aumenta y termina golpeando directamente el bolsillo de las familias.

Hoy, al mirar en perspectiva, vemos que dos veces la ciudadanía dijo “no, creemos que estos resultados deben leerse como un llamado urgente a la responsabilidad, la moderación y el encuentro. Porque dos rechazos no pueden ser simplemente archivados como episodios electorales aislados. También pueden entenderse como la expresión de una ciudadanía que no encontró en ninguno de los dos proyectos una respuesta suficientemente amplia para convertirse en la casa común que se pretendía construir.

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Chile no puede seguir postergando las reformas que den certezas y equilibrios. Pero tampoco puede enfrentar cada diferencia como una batalla en la que necesariamente debe haber vencedores y vencidos.

El 4 de septiembre ya es una fecha marcada en nuestra historia reciente. Lo que falta es que se transforme en un punto de partida para una tarea que sigue pendiente: construir, de una vez por todas, una Constitución, un país y una clase política capaces de unir y no de dividir.

Luis Fernando González V.

Sub Director