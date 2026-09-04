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Accidente vehicular provoca rotura de grifo y anegamiento de calle en San Vicente

Bomberos trabajó durante la madrugada en el lugar del impacto, registrado en la intersección de Germán Riesco con Salvador Correa, frente al Colegio El Salvador. Carabineros y personal municipal también concurrieron al procedimiento.

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Durante la madrugada de este viernes, un accidente vehicular registrado en San Vicente de Tagua Tagua movilizó a unidades del Cuerpo de Bomberos de la comuna, luego de que un automóvil impactara violentamente contra un grifo ubicado en la vía pública.

La emergencia se produjo en la intersección de las calles Germán Riesco con Salvador Correa, frente al Colegio El Salvador. De acuerdo con los antecedentes entregados por Bomberos, en el lugar se verificó el choque de un vehículo menor contra el grifo, provocando la salida de agua y el anegamiento de parte de la calzada.

Ante la emergencia, la Central de Alarmas del Cuerpo de Bomberos de San Vicente despachó inicialmente a la unidad RH-3, concurriendo posteriormente también la BH-1, además de personal municipal y Carabineros.

El impacto fue de alta energía y dejó importantes daños en la parte frontal del vehículo, mientras que la rotura del grifo generó un importante escurrimiento de agua hacia la calle.

Las circunstancias que provocaron el accidente son materia de investigación.

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