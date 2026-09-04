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Amago de incendio causó alarma en el centro de Rancagua

-La emergencia se registró en una multitienda ubicada en Paseo Independencia con Astorga y obligó al desalojo preventivo de locales aledaños.

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Momentos de preocupación se vivieron al mediodía de este viernes en pleno centro de Rancagua, luego de que se activara una alarma de incendio en una multitienda, ubicada en el Paseo Independencia con calle Astorga, en pleno centro de la capital regional.

Al parecer, y según algunas versiones de personal de bomberos, en uno de los pisos del edificio, donde funciona Tricot  y un gimnasio realizaban trabajos de soldaduras, lo que activó la alarma de incendio en el inmueble.

La situación generó la rápida movilización del Cuerpo de Bomberos de Rancagua, que despachó cerca de cinco carros bombas hasta el lugar, lo que llamó la atención de las personas que a esa hora transitaban por la principal arteria comercial de la ciudad.

De acuerdo a los antecedentes preliminares, la emergencia obligó a Bomberos a realizar un desalojo preventivo de personas que se encontraban al interior de locales adyacentes al edificio afectado, como medida de seguridad mientras se verificaba el origen de la alarma.

El procedimiento provocó congestión peatonal y expectación entre locatarios y transeúntes, quienes debieron alejarse del perímetro, mientras los voluntarios trabajaban en el lugar.

Según información que manejaba personal voluntario en el lugar del suceso, no se reportaron personas lesionadas y Bomberos se encontraba realizando las labores de ventilación y revisión para descartar cualquier foco de fuego y permitir el retorno a la normalidad del comercio en el sector.

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