Autoridades valoran avance por Andes Norte y ponen foco en los trabajadores que faltan

Un poco de tranquilidad comienza a llegar a las familias de los trabajadores vinculados a Andes Norte. Así lo plantearon autoridades y parlamentarios de O’Higgins luego de conocer el balance entregado por Codelco, a un mes de la suspensión de las actividades de desarrollo y construcción del proyecto en División El Teniente.

La estatal informó que 1.782 trabajadores, equivalentes al 72% de una dotación objetivo de 2.460 personas, cuentan actualmente con una alternativa de reincorporación. El proceso comenzará de manera gradual desde el próximo 7 de septiembre, principalmente en labores relacionadas con la experiencia y conocimientos de los trabajadores, entre ellas el Proyecto Diamante, recuperación de áreas productivas y servicios transversales de la Vicepresidencia de Proyectos.

“Los resultados alcanzados nos permiten asegurar que una parte importante de los trabajadores afectados contará con una opción de continuidad laboral en actividades donde su experiencia y conocimiento aportan valor al desarrollo de la división y de la Corporación”, destacó el presidente ejecutivo de Codelco. Jorge Gómez.

La noticia fue recibida con alivio por representantes de la región, quienes durante las últimas semanas habían insistido en la necesidad de buscar alternativas para evitar que la suspensión terminara profundizando el desempleo regional. Sin embargo, el llamado fue también a no dar por cerrado el proceso, considerando que 678 trabajadores aún permanecen sin una alternativa de reubicación. Codelco señaló que mantendrá, en el corto plazo, el pago de sus remuneraciones mientras continúa evaluando nuevas opciones laborales.

UN MES DE REUNIONES PARA UNA SALIDA LABORAL

La preocupación comenzó el día siguiente al anuncio de la suspensión de Andes Norte, realizado a principios de agosto. La posibilidad de que la medida tuviera consecuencias sobre miles de empleos encendió las alertas entre autoridades regionales, municipales, parlamentarios, organizaciones sindicales y trabajadores contratistas.

Luego, el gobernador regional Pablo Silva y el alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, advirtieron sobre el eventual impacto que la paralización podía provocar en el empleo. A partir de entonces se sucedieron reuniones y gestiones destinadas a conocer el alcance de la medida y, principalmente, encontrar alternativas para los trabajadores afectados.

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Durante estas semanas también se generó una coordinación con el Ministerio de Minería, parlamentarios, autoridades locales y dirigentes sindicales. De acuerdo con Luis Núñez, presidente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Cobre, una de las reuniones claves se gestó hace cuatro semanas con el Senador Javier Macaya y la Diputada Natalia Romero, instancia en la que se le planteó al Ministerio de Minería la preocupación por la cesantía y la empleabilidad de los trabajadores.

Ese trabajo desembocó en la reunión sostenida la jornada de este jueves con la plana ejecutiva de Codelco, autoridades nacionales y regionales, parlamentarios, representantes de empresas contratistas y dirigentes de los trabajadores. La instancia permitió conocer el número de trabajadores que ya cuentan con alternativas y establecer los pasos para quienes todavía permanecen a la espera.

El escenario no es menor para O’Higgins, especialmente considerando que la región registra una desocupación de 10,5% durante el trimestre móvil mayo-julio, según el antecedente consignado en el documento.

Desde Codelco, su presidente ejecutivo, Jorge Gómez, recalcó que la prioridad de la suspensión continúa siendo la seguridad de las personas, debido a nuevos antecedentes técnicos asociados a la sismicidad profunda. La empresa reiteró además que la medida afecta las actividades de desarrollo y construcción de Andes Norte y no la continuidad operacional del resto de División El Teniente.

Mientras tanto, el desafío ahora está puesto en los 678 trabajadores que aún esperan una alternativa. En tanto, desde el mundo sindical en esta materia liderado por Núñez se planteó incluso la posibilidad de abrir oportunidades en empresas privadas de la minería, mientras se aguarda la activación de nuevos proyectos y licitaciones.

Delegada Presidencial, Susana Pinto:

“Detrás de cada puesto de trabajo hay una familia”

La Delegada Presidencial Susana Pinto valoró avance en reubicación de trabajadores afectados por suspensión de Andes Norte “Esta es una muy buena noticia para nuestra región, pero especialmente para los trabajadores y sus familias. Quiero agradecer el compromiso y las gestiones que hemos desarrollado junto a la diputada Natalia Romero y al senador Javier Macaya, porque desde el primer momento entendimos que aquí había que trabajar, conversar y buscar soluciones concretas. Hoy casi el 80% de quienes requerían ser reubicados tiene una alternativa para continuar trabajando. Es un tremendo avance, pero nuestra tarea no termina aquí: seguiremos trabajando por quienes aún esperan una solución, porque detrás de cada puesto de trabajo hay una familia que necesita tranquilidad y certezas”.

Diputado Fernando Ugarte:

“Todavía quedan trabajadores que necesitan certezas”

Respecto a la situación laboral de los trabajadores de la minería, el Diputado Fernando Ugarte indicó “Valoramos que 1.782 trabajadores ya hayan sido reubicados, porque detrás de cada uno de estos puestos de trabajo hay familias de nuestra región. Sin embargo, todavía quedan trabajadores que necesitan certezas y tenemos que seguir buscando soluciones para ellos. Y junto con enfrentar esta contingencia, tenemos que mirar hacia adelante y pensar en el futuro de El Teniente, que es uno de los principales motores de O’Higgins y también un activo fundamental para Chile. Su continuidad, desarrollo y capacidad de seguir generando empleo deben ser una prioridad”.

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Senador Javier Macaya:

“Tenemos el desafío de pensar también en quienes siguen en incertidumbre”

“Nos parece un avance muy importante, porque hasta ayer vivíamos la angustia de casi 3.000, familias rancagüinas y de la Región de O’Higgins que no tenían certeza de cuál iba a ser el futuro laboral en una región que está fuertemente golpeada por la cesantía. Esto era algo que nos causaba mucha preocupación y nos parece importante que Codelco haya dado la cara. Para mí es bastante inédito que podamos recibir a la máxima autoridad de Codelco Nacional con el nuevo gerente zonal que vinieron a entregar la información, a dar la cara y a entregar tranquilidad al menos a 2.300 familias de la región que hoy día tenemos el desafío de pensar también en las 600 personas que también están en una situación de incerteza y en eso el desafío y la labor es contar con la ayuda del Gobierno, del Ministerio del Trabajo para ver cómo se puede reubicar a esas personas, cómo se puede hacer una capacitación adicional que permita paliar de la mejor manera el impacto que va a generar esta situación en la familia de la Región de O’Higgins”.

Senador Juan Luis Castro:

“La solución tiene que ser para el conjunto, no para algunos”

El senador Juan Luis Castro valoró los avances, pero advirtió que las medidas deben implementarse con criterios claros y llegar al conjunto de los trabajadores afectados, especialmente considerando la diversidad de empresas y organizaciones sindicales que forman parte del mundo contratista de El Teniente.

“He valorado esta decisión, pero he pedido al mismo tiempo que aquí haya absoluta transparencia y claridad. Todos sabemos que existe fragmentación en el mundo contratista, pero lo más importante es que la información sea transparente y directa a todos los sindicatos y a todas las empresas contratistas, y que haya solución para el conjunto, no para algunos”.

El parlamentario planteó además que Codelco deberá entregar información detallada de las medidas implementadas y sus resultados cuando comparezca ante el Senado, instancia en la que también participará Sernageomin “Es muy importante que Codelco dilucide esto el 21 de septiembre, cuando comparezca junto a Sernageomin para dar el reporte de todo lo que se está haciendo para mitigar, compensar y evitar que siga aumentando la cesantía producto de esta suspensión de faena”, sostuvo.

Diputada Natalia Romero:

“Vamos a seguir muy de cerca a quienes faltan por reubicar”

Luego que la estatal confirmara que no habrá despidos y que se encuentra avanzando en un plan de reubicación que beneficiará a la gran mayoría de los trabajadores involucrados la diputada Natalia Romero expuso “Esta es una excelente noticia para esas familias de Machalí y Rancagua que durante estas semanas vivieron con la incertidumbre de perder su fuente laboral, y sobre todo dadas las cifras de desempleo que azotan con fuerza a la región en los últimos tres trimestres”, explicó la diputada Romero, quien además agradeció la disposición de Codelco y del subsecretario de Minería por alcanzar este acuerdo.

La parlamentaria, además, manifestó que van a “seguir muy de cerca el avance con los trabajadores y las trabajadoras que faltan por reubicar, con la confianza de que este mismo compromiso y buena voluntad nos va a permitir cerrar ese proceso pronto y de la mejor forma para todos”.

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Subsecretario de Minería, Álvaro González.

“Buenas noticias para la mano de obra que iba a quedar cesante”

“Acabamos de salir de una reunión con ejecutivos de Codelco y con parlamentarios, con noticias muy positivas: un 70% de los trabajadores que se desempeñaban en el sector de Andes van a ser reubicados en diferentes labores. Era una noticia que se estaba esperando durante los últimos días, así que agradecemos a la diputada Natalia Romero por la reunión que tuvimos en Santiago, también a los dirigentes y al gobernador, por este trabajo coordinado que hoy tiene buenas noticias para la mano de obra que iba a quedar cesante”.

Presidente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Cobre, Luis Núñez:

“Salimos bastante conformes. Codelco ya tiene el compromiso de los 2.460 trabajadores”.

Para Luis Núñez, presidente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Cobre, la reunión dejó una señal de tranquilidad para los trabajadores y sus familias, especialmente por el compromiso de avanzar en la reubicación de quienes hoy enfrentan incertidumbre laboral.

“Concretamos una reunión que fue gestionada hace algunas semanas en el Ministerio de Minería, con buenas noticias para quienes somos nacidos y criados en nuestra región. Queremos agradecerle a Codelco dos cosas: este plan para reubicar a los trabajadores, y la disposición que han tenido con los sindicatos, que son los que van a bajar la información a los trabajadores. Agradecer a la diputada Natalia Romero, al senador Javier Macaya y a la delegada presidencial, porque fue la diputada quien consiguió la reunión con el Ministerio de Minería en la que se presentó todo lo que estaba pasando, y en la que estuvieron el presidente ejecutivo, el gerente general y los vicepresidentes de Codelco, comprometiéndose a hacer todo lo posible para reubicar a la totalidad de los trabajadores”.

Añadió “salimos bastante conformes. Codelco ya tiene el compromiso de los 2.460 trabajadores”, sostuvo el dirigente, destacando que cerca de 1.700 puestos ya estarían identificados y que ahora el desafío es afinar los detalles para que estas alternativas se concreten.

Núñez también puso el acento en que este proceso debe privilegiar a los trabajadores de Rancagua, Machalí y las comunas cercanas, evitando que las familias tengan que abandonar la región para conservar sus empleos.

A su juicio, la seguridad debe seguir siendo el criterio principal antes de retomar determinadas faenas, por lo que valoró la disposición de Codelco a entregar información sobre los estudios que se están realizando. “No vamos a exponer a los trabajadores a zonas donde existan riesgos”, afirmó, planteando que mientras se definen las futuras licitaciones, la reubicación aparece como una alternativa para proteger tanto el empleo como la seguridad de quienes trabajan en El Teniente.