Carabineros detiene en la Región Metropolitana a prófugo vinculado a violento robo en Las Cabras

Un hombre que se encontraba prófugo de la justicia por su presunta participación en un robo con violencia ocurrido en la comuna de Las Cabras fue detenido por funcionarios de la sección OS-9 de Carabineros de la Región de O’Higgins, en un procedimiento desarrollado en la Región Metropolitana.

La detención se concretó en el marco de una investigación por un hecho ocurrido en abril de 2024, cuando un grupo de sujetos ingresó hasta un domicilio de Las Cabras, donde el propietario fue violentamente agredido y resultó con lesiones de gravedad.

De acuerdo con los antecedentes recopilados durante la investigación, los individuos habrían sustraído dinero en efectivo desde el inmueble para posteriormente darse a la fuga.

Las diligencias desarrolladas por los funcionarios especializados del OS-9 permitieron reunir antecedentes que vincularían al ahora detenido con el ilícito y establecer que se encontraba en la Región Metropolitana, donde finalmente fue localizado y detenido.

Durante el procedimiento policial también se incautó munición sin percutir y un teléfono celular, especies que quedaron a disposición de los organismos correspondientes para continuar con las diligencias investigativas.

El imputado fue puesto a disposición de la justicia y sometido al respectivo control de detención.

En el marco de la misma investigación, Carabineros informó que ya existen dos sujetos condenados por este delito. Además, en la comuna de Lo Prado se realizó un allanamiento que permitió detener a un tercer imputado, identificado como E.Y.A.R., de 20 años, chileno, quien mantenía dos órdenes de detención vigentes emanadas de los Juzgados de Garantía de Peumo y Calera por los delitos de robo con violencia y tenencia ilegal de arma de fuego.

En ese procedimiento se incautaron además 150 cartuchos calibre 9 milímetros. El imputado quedó en prisión preventiva, fijándose un plazo de 75 días para el desarrollo de la investigación.