Curiosas verdades sobre las mentiras: por qué todos recurrimos a ellas

Mentir forma parte de las interacciones cotidianas mucho más de lo que solemos admitir. Decir “estoy bien” cuando no lo estamos, asegurar que algo nos gusta para no incomodar a otra persona o afirmar que estamos “en camino” cuando todavía no hemos salido son ejemplos de pequeñas falsedades que pueden pasar inadvertidas.

El especialista sueco en comportamiento humano y lenguaje corporal Thomas Erikson sostiene que las personas están constantemente expuestas a este tipo de conductas y que, en muchas ocasiones, ni siquiera las perciben como mentiras.

Según Erikson, una persona promedio puede mentir entre 10 y 200 veces al día, mientras que dos personas que acaban de conocerse pueden llegar a decirse hasta tres mentiras durante los primeros cinco minutos de conversación.

Aunque las cifras son atribuidas por EFE al especialista y no se presentan como una verdad estadística universal, sirven como punto de partida para una reflexión sobre las razones que llevan a las personas a distorsionar la realidad.

“Quizá sea duro oírlo, pero mentir es instintivo y muy habitual. Todos mentimos un poco de vez en cuando”, plantea Erikson, quien aborda las raíces psicológicas de la mentira, su impacto en las relaciones y las formas de reconocerla en su libro Rodeados de mentirosos.

Decir lo contrario de lo que se sabe, cree o piensa se ha convertido en un elemento común en las interacciones humanas. Foto: rawpixel-123RF.

¿Por qué mentimos?

Las razones pueden ser muy diferentes dependiendo de la persona y de la situación.

Erikson señala que podemos mentir para defendernos, evitar conflictos, impresionar a alguien, guardar un secreto o conseguir aprobación social mediante una imagen favorable de nosotros mismos.

También existen situaciones en las que la mentira busca proteger los sentimientos de otras personas.

“Muchas veces, mentimos para proteger los sentimientos de los demás, para que se sientan seguros y felices”, explica el especialista, quien considera que determinadas mentiras piadosas y pequeñas omisiones incluso pueden cumplir una función dentro de las relaciones.

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Otras veces, en cambio, la mentira aparece porque una persona no se siente capaz de expresar sus verdaderos sentimientos.

“Algunas cosas duelen demasiado admitirlas, así que confiamos en poder eludirlas falseando la verdad”, sostiene.

Las llamadas mentiras piadosas

Las mentiras aparentemente inofensivas pueden surgir del miedo al conflicto o del deseo de no incomodar a los demás.

Decir que una comida estuvo deliciosa cuando no fue así, asegurarle a alguien que su ropa le queda muy bien o decir “lo harás muy bien” aunque existan dudas son situaciones habituales en las relaciones sociales.

Para Erikson, este tipo de falsedades pueden tener una función social. Desde una perspectiva moral y ética, sostiene, en determinadas circunstancias ser amable o educado puede considerarse más importante que expresar exactamente lo que se piensa.

Sin embargo, advierte que recurrir constantemente a este mecanismo puede terminar convirtiéndolo en un hábito.

“Las mentiras piadosas son armas de doble filo”, afirma. Pueden proteger temporalmente a alguien de una realidad desagradable, pero también pueden generar nuevas consecuencias cuando la verdad finalmente aparece.

El especialista utiliza como ejemplo el caso de una niña que pierde su juguete favorito después de que su padre observa cómo un automóvil lo aplasta.

Para evitarle el disgusto, el padre podría decirle que el juguete está en un supuesto “hospital” para ser reparado. El problema aparecerá cuando la niña quiera saber cómo está o pretenda ir a visitarlo.

Entonces el padre tendrá que reconocer que mintió o inventar una nueva explicación para sostener la primera.

Así, una mentira aparentemente pequeña puede terminar dando origen a una cadena de nuevas falsedades.

Dos personas que se conocen por primera vez se dirán hasta tres mentiras en los primeros cinco minutos de conversación. Foto: shurkin son/Magnific.

Mentiras que cumplen una función social

No todas las mentiras tienen como objetivo obtener un beneficio personal.

En muchas situaciones, las convenciones sociales nos llevan a expresar algo distinto de lo que realmente pensamos.

Erikson recuerda, por ejemplo, que desde pequeños aprendemos a agradecer una invitación a comer y decir que la comida estuvo muy buena, incluso cuando no nos gustó.

También puede esperarse que elogiemos la casa de un familiar o que animemos a alguien diciéndole que lo hará muy bien, aunque tengamos dudas sobre el resultado.

En estos casos, la mentira puede utilizarse como una forma de cortesía y para evitar situaciones incómodas.

La mentira también depende de la cultura

La relación con la verdad y el engaño tampoco sería exactamente igual en todas las sociedades.

Erikson sostiene que la educación y el contexto cultural pueden influir en la forma en que las personas enfrentan estas conductas.

Como ejemplo, menciona sociedades de Asia Oriental en las que el respeto, la virtud y la ética ocupan un lugar central, mientras que contrasta esta realidad con determinadas sociedades occidentales, donde considera que las necesidades de cada situación pueden tener mayor peso.

El especialista también recurre al ejemplo de la antigua Alemania Oriental, donde —según explica— la desconfianza generada por el sistema de informantes durante el régimen comunista habría contribuido a que las personas ocultaran sus opiniones y fueran especialmente cuidadosas con aquello que decían.

Incluso presumir puede ser una forma de ocultar la verdad

Erikson aborda también las denominadas “mentiras humildes”.

En países como Suecia, explica, tradicionalmente ha existido una presión social para no presumir de los propios éxitos. Esta actitud se relaciona con la llamada ley de Jante, una norma social escandinava no escrita que promueve la humildad y desalienta la ostentación o la idea de superioridad respecto de los demás.

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En ese contexto, una persona podría incluso minimizar sus propios logros para no generar incomodidad entre quienes la rodean.

¿Cuándo fue la última vez que mentiste?

Para Erikson, probablemente sea difícil determinar cuál fue la última mentira que dijo una persona.

Puede haber ocurrido esa misma mañana, al responderle algo a un vecino, a la pareja, a un compañero de trabajo o incluso a un hijo.

El especialista propone hacerse algunas preguntas: ¿fuimos completamente sinceros cuando nuestra pareja nos preguntó si queríamos visitar a sus amigos?, ¿cuando el jefe preguntó por qué llegamos tarde?, ¿cuando un policía preguntó si sabíamos a qué velocidad circulábamos?

También plantea situaciones más cotidianas: qué respondimos cuando un hijo preguntó por qué no podíamos jugar con él o cuando alguien simplemente quiso saber cómo estábamos.

La respuesta, concluye Erikson, depende de cada persona.

Y él mismo reconoce que tampoco está fuera de esta conducta: “Como todo el mundo, trato de racionalizar las decisiones que tomo”, señala con humor.

Más que convertirnos en detectives obsesionados con descubrir cada engaño, el especialista plantea que ser conscientes de lo frecuente que puede ser la mentira ayuda a reconocerla y a evitar quedar atrapados en historias falsas.

“Cuando sabes qué tan frecuente es el engaño y cómo funciona, tienes menos posibilidades de quedar atrapado en una historia equivocada”, sostiene.

Ricardo Segura / EFE – Reportajes