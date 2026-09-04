Diócesis de Rancagua llama a celebrar el Día del Migrante con oración y apoyo a familias

Las comunidades parroquiales de la Diócesis de Rancagua se unirán este domingo 6 de septiembre para celebrar el Día del Migrante y del Refugiado, con una invitación a fortalecer la fraternidad, la integración y el acompañamiento a las personas que han llegado desde otros países y hoy forman parte de la vida de la Iglesia local.

Durante las Eucaristías se elevará una oración especial por hombres, mujeres y familias migrantes, en una jornada que también estará marcada por la Colecta del Instituto Chileno Católico de Migración (INCAMI), destinada a apoyar iniciativas de acompañamiento y ayuda a familias en situación de mayor vulnerabilidad.

La hermana Claudia Lazcano, delegada episcopal de Pastoral de Migrantes, llamó a participar en las celebraciones y a hacer de las comunidades parroquiales espacios de encuentro e integración.

“Queremos invitarlos a participar de las Eucaristías este primer domingo de septiembre en cada una de sus comunidades, para celebrar el amor fraternal y la integración de los hermanos y hermanas extranjeras a nuestra Diócesis”, señaló.

Este año, la celebración tendrá además un énfasis especial en la unidad familiar de las personas migrantes, promoviendo una Iglesia que, de acuerdo con el llamado de la Pastoral de Migrantes, acompañe, acoja y contribuya a construir espacios de esperanza.

Colecta de INCAMI

La jornada contempla también la recaudación de aportes para el Instituto Chileno Católico de Migración. Desde la diócesis invitaron a colaborar de acuerdo con las posibilidades de cada persona, con el objetivo de respaldar proyectos destinados al acompañamiento y apoyo de familias migrantes.

Según informó INCAMI, los recursos obtenidos permiten desarrollar iniciativas en distintas zonas del país, incluidas acciones realizadas en la propia Diócesis de Rancagua, especialmente en lugares donde las familias migrantes enfrentan mayores dificultades para acceder a apoyo y orientación.

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Desde el organismo destacaron que durante 2025 se realizaron más de 16.800 atenciones personalizadas, muchas de ellas dirigidas a personas migrantes que trabajan en el campo o que tienen dificultades para acceder a este tipo de servicios.

“Gracias a su aporte en el 2025, el INCAMI llegó a realizar más de 16.800 atenciones personalizadas, especialmente en contextos donde los migrantes trabajan en el campo o tienen dificultad de poder ser atendidos, y allí estuvimos como Iglesia presente en medio de ellos”, señalaron desde el instituto.

La hermana Claudia Lazcano también extendió la invitación a toda la comunidad diocesana a participar de esta jornada y a favorecer la integración de quienes han llegado desde otros países.

“Te invitamos, participa, promueve con respeto e integra a aquel que ha llegado desde nuevas tierras a vivir en esta casa común que es la Diócesis de Rancagua”, expresó.

De esta manera, la Diócesis de Rancagua busca que la celebración del Día del Migrante no se limite a una instancia de oración, sino que también se traduzca en solidaridad y acompañamiento concreto hacia las familias migrantes que forman parte de las comunidades locales.