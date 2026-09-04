El valor de acompañar lo fisiológico

Hay procesos de la vida que, aun siendo naturales, requieren de acompañamiento, cuidado y una mirada atenta para reconocer cuándo todo avanza normalmente y cuándo es necesario intervenir.

El embarazo, el parto y el puerperio no son enfermedades. Son procesos naturales para los cuales el cuerpo humano está preparado. Sin embargo, cada vez más tendemos a mirarlos desde la lógica de la “enfermedad”: controlar cada etapa, intervenir cada variación y transformar el nacimiento en un procedimiento médico, incluso cuando no existe una enfermedad que tratar.

Esto no significa desconocer que pueden presentarse complicaciones durante todo el proceso y que, cuando aparecen, la intervención médica oportuna salva la vida de la madre y de su hijo. Esto significa reconocer que intervenir sin una indicación clara también puede producir daño e iniciar una cadena de procedimientos que quizá nunca habría sido necesaria.

En este fino equilibrio, la matrona cumple un rol indispensable. Es la profesional especialista en la gestación y el parto fisiológico. Es quien acompaña, educa, prepara, observa y reconoce cuándo un proceso avanza normalmente y cuándo se requiere la participación del equipo médico. Por eso, debemos fortalecer un modelo en que las matronas lideren la atención de los embarazos y partos de bajo riesgo, mientras los médicos intervengamos cuando exista una patología o una complicación real.

La matronería también es el acompañamiento a la mujer, a su familia y su entorno, en distintas etapas de la vida, en especial en la educación y prevención durante la gestación y parto.

Desmedicalizar no significa abandonar ni retroceder. Significa acompañar mejor, respetar la fisiología y las decisiones de cada mujer, e intervenir cuando corresponde. Como agentes de la salud, debemos proteger lo fisiológico, lo humano y lo natural.

Volvamos a confiar en nuestra humanidad.

Dra. Magdalena Chubretovic Adriasola

Especialista en Medicina Familiar Adultos – UC