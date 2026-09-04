Equipos de la región buscarán victorias en la Segunda División

Este fin de semana, tanto en la liguilla por el título como en la del descenso, los conjuntos de la región del Libertador dirán presente para buscar victorias clave para sus pretensiones.

En ese sentido, este sábado a las 16 horas en el estadio Tucapel Bustamante, Colchagua CD visitará a Deportes Linares. Los albirrojos son líderes del Ascenso con 9 unidades, y el elenco de la herradura cierra el grupo con 1 punto. Por eso, para el técnico sanfernandino Raúl González, es la ocasión ideal para comenzar a ganar. «Aún estamos presentes, creemos que contra Deportes Linares podemos obtener los tres puntos. Entendemos que empezamos mal esta liguilla, pero estamos firmes en mejorar», apuntó.

Los otros juegos en la serie serán: Santiago City vs Concón National, y; Brujas de Salamanca vs Provincial Osorno.

Dos localías el domingo

En la otra liguilla, General Velásquez y Deportes Rengo serán dueños de casa el domingo por la tarde. Mientras los verdes -que marchan con 4 puntos- recibirán en el estadio Augusto Rodríguez a Real San Joaquín (2); el líder Deportes Rengo (10) enfrentará a su escolta, Santiago Morningo (6). El otro duelo del fin de semana es el encuentro entre Provincial Ovalle y Atlético Colina.