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Ganar o ganar es la misión del Capo para recibir el domingo al colista a la Liga

Los celestes están a solo tres puntos de la zona roja en el torneo, por lo mismo, debe sumar una victoria este fin de semana contra Unión La Calera.

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No será un desafío menor, pues la necesidad de puntos eleva al partido como uno de los trascendentales en esta temporada. El domingo, a las 14.45 horas, O’Higgins en Rancagua recibirá al colista Unión La Calera, lance donde al Capo solo le sirve ganar.

Los celestes, que no festejan en casa por el torneo local desde abril pasado, saben que no pueden dejar escapar más unidades en el Mundialista, pues con la tabla muy ajustada en la parte baja, un empate o una caída contra los cementeros puede meter al equipo en una lucha en la que no quiere estar.

En ese sentido, el técnico Lucas Bovaglio apuntó que la victoria es necesaria, “porque es en condición de local y ante un rival que, hoy por hoy, es el colista del torneo. Intentaremos sumar de a tres sí o sí este domingo”.

Junto con lo anterior, el DT añadió que “estamos en una situación incómoda y tenemos que sumar de a tres. Ojalá que, en ese duelo de necesitados, seamos nosotros el equipo que se logre imponer”.

Asimismo, indicó que “desde lo futbolístico el equipo no está mal, pero esto es por resultados y por puntos, y en estos 9 partidos que tenemos por delante tenemos que cosechar la mayor cantidad posible”.

Encarar el domingo con el mejor equipo posible

Para este encuentro, en O’Higgins, hay novedades respecto a retornos por suspensiones. Los futbolistas Felipe Faúndez y Bastián Yáñez nuevamente estarán a disposición del cuerpo técnico y ambos seguramente recuperarán sus plazas en la once titular. Al respecto, Bovaglio, señaló que “recuperamos a los dos chicos suspendidos”.

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Justamente, al margen de las bajas de Miguel Brizuela y Bryan Rabello, el resto del equipo está en condiciones de ser citados este fin de semana. Sobre eso, el adiestrador manifestó que “en algunos puestos la competencia es muy pareja, y eso para nosotros es una buena noticia”.

Lo anterior, implica que al menos habrá dos cambios respecto al encuentro anterior, considerando la vuelta de Yáñez y Faúndez. Por lo mismo, el posible once titular celeste estaría conformado por Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Nicolás Garrido y Luis Pavez; Felipe Ogaz, Juan Leiva y Walter Bou; Ignacio Schor, Arnaldo Castillo y Bastián Yáñez.

Los celestes enfrentarán este domingo a Unión La Calera en Rancagua. El equipo de Bovaglio necesita ganar para alejarse de la parte baja de la tabla. Foto: Nico Carrasco/El Rancagüino.

Yáñez retorna tras no jugar frente a la UC

El delantero Bastián Yáñez, quien también habló en la previa del encuentro, dijo confiar en que el fútbol que mostró la escuadra por ejemplo, en el último partido en San Carlos de Apoquindo, es clave para lograr resultados positivos. “Sabemos cómo estamos jugando, y si seguimos así van a llegar los triunfos y ojalá sea así el domingo”, apuntó.

Es más, añadió que ante los cementeros, “tenemos que jugar con personalidad, bien, ya que estos partidos se juegan con mucha hambre, pero sabemos que ganando un partido puede mejorar la situación y pelear en copas internacionales. El ganar en casa es importante para nosotros”.

Cabe indicar que el duelo entre celestes y cementeros será arbitrado por Franco Jiménez. Sus asistentes serán José Retamal y Marcia Castillo. El cuarto juez designado es Nicolás Gamboa. En tanto, en el VAR estará Reinerio Alvarado y Juan Serrano.

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