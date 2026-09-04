Inseguridad golpea a vecinos y comerciantes del sector norte de Rancagua

Locatarios y vecinos de la avenida Nelson Pereira y sectores aledaños denuncian los reiterados actos vandálicos en el comercio del sector.

Una creciente sensación de inseguridad mantiene preocupados a vecinos y comerciantes de distintos sectores del norte de Rancagua, donde aseguran que durante los últimos dos meses se han registrado reiterados robos, que han afectado principalmente a locales comerciales.

Entre los afectados, están los residentes de avenidas Nelson Pereira, Pintor Gustavo Cabello, Samuel Román Rojas, Las Cañadas, Villa El Sol, Mateo Tres, San Agustín y sectores cercanos, por lo que exigen mayor presencia policial y patrullaje en horas nocturna.

Claudio Andrés Soto Cuadra, presidente de la Junta de Vecinos Nelson Pereira y del Comité de Seguridad del sector, señala que la situación se ha vuelto crítica y que prácticamente la totalidad de los establecimientos comerciales del área han sido afectados o se encuentran en alerta.

“Tenemos una grave situación desde hace más de dos meses con robos y asaltos”, relata Soto, agregando que los vecinos han recurrido a distintas instancias para solicitar ayuda.

Según explica, se han desarrollado mesas de trabajo con Carabineros, la PDI y organismos municipales, donde se han informado los puntos considerados más conflictivos, pero a juicio de los residentes, las soluciones aún no han llegado.

Uno de los principales cuestionamientos apunta precisamente, a la falta de patrullajes preventivos, ya que Soto asegura que, no existe un recorrido permanente de vehículos municipales de seguridad por el sector, situación que, según los vecinos, aumenta la sensación de abandono.

“Todos se han resguardado con un mejoramiento en el sistema de seguridad, enrejado. Y eso tampoco es gratis, porque ellos van gastando cada día más para tener una seguridad para ellos y también para el sector”, explica Soto.

Anuncios

Los comités de seguridad y juntas de vecinos de distintos sectores han establecido además mecanismos de comunicación para compartir fotografías, alertas e información sobre personas sospechosas.

Entre las organizaciones que participan de este trabajo conjunto se encuentran residentes de Nelson Pereira, Villa Las Cañadas, Villa El Sol, Mateo Tres, San Agustín y La Capilla.

Robos durante la madrugada

Los comerciantes describen un modus operandi similar en varios de los hechos, ya que de acuerdo con los testimonios recogidos, un individuo se desplazaría principalmente durante la madrugada, en algunos casos en bicicleta, y forzaría la estructura donde se encuentran instalados los candados para ingresar rápidamente a los establecimientos.

Una de las propietarias afectadas, quien prefirió mantener su identidad en reserva por razones de seguridad, afirma que los robos se han repetido especialmente durante los fines de semana.

“Llevamos como dos meses en los robos más o menos que hemos sabido, porque hay más en el sector y también en casas”, señala.

La comerciante explica que, además del dinero, los delincuentes se llevan productos de los negocios, obligando a sus propietarios a realizar nuevas inversiones en protecciones, rejas y sistemas de seguridad.

El temor también se ha trasladado a los trabajadores. “Es inseguridad más que nada. Hay que poner más seguridad, gastar en más seguridad y no sabemos si va a volver a entrar”, comenta la angustiada locataria.

En uno de los casos, la afectada asegura que realizó la denuncia correspondiente y que personal especializado concurrió al lugar, donde se levantaron huellas. Sin embargo, hasta ahora no ha recibido información sobre el avance de la investigación.

Temor también en los hogares

La preocupación no se limita a los comerciantes, ya que los residentes aseguran sentirse expuestos al momento de transitar por el sector o incluso al ingresar a sus propias viviendas.

Uno de los vecinos, que también solicitó mantener su identidad en reserva, advierte que existen otros factores que estarían agravando la sensación de inseguridad, entre ellos el consumo y presunta comercialización de drogas en espacios públicos.

Anuncios

“Nos sentimos inseguros porque ha habido mucho robo acá en los locales comerciales y nos sentimos expuestos, también para poder entrar a las casas”, relata.

A ello suma la presencia de personas consumiendo alcohol y drogas en plazas, paraderos y otros puntos del sector. Según su testimonio, uno de los lugares que genera especial preocupación es el entorno del INACAP, donde, asegura, los vecinos esperan mayores controles de identidad y fiscalizaciones.

El residente sostiene que los patrullajes policiales son escasos y que, pese a llamados realizados a los servicios de seguridad municipal, en algunas ocasiones no habrían recibido una respuesta oportuna.

Comerciantes aumentan sus medidas de seguridad

Mientras esperan una respuesta de las autoridades, los propios vecinos y comerciantes han comenzado a organizarse. Algunos locales han reforzado sus cierres, instalado rejas y mejorado sus sistemas de alarma, mientras que en las viviendas también se han implementado medidas de protección.

Otra comerciante, propietaria de un local del sector desde 2009, reconoce que la situación ha cambiado radicalmente la tranquilidad que caracterizaba al barrio.

“Estamos muy preocupados, muy asustados, porque esto no se veía antes aquí en este sector. Era un sector muy tranquilo porque son más de adultos mayores, pero lamentablemente nos sentimos muy vulnerables”, relata.

La comerciante asegura que el temor se ha instalado entre los propietarios, especialmente porque los delincuentes actuarían con tranquilidad al interior de los locales.

Una unidad de Carabineros se hizo presente en el lugar ante la movilización de vecinos en el sector de Nelson Pereira.

“Uno se siente muy vulnerable, con miedo, porque no sabemos a quién le va a tocar”, afirma.

Para los vecinos, la principal demanda es aumentar la presencia policial y municipal, reforzar los patrullajes, realizar controles de identidad y fiscalizar los puntos donde denuncian consumo y venta de drogas.

Desde la organización vecinal aseguran que continuarán participando en las mesas de trabajo con las autoridades, esperando que las denuncias y antecedentes entregados permitan traducirse en medidas concretas para recuperar la tranquilidad del sector norte de Rancagua.