Facebook-f Instagram X-twitter Youtube Tiktok Linkedin

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

Las Cabras inaugurará monumento a la Virgen del Carmen junto a la Carretera de la Fruta

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

Un nuevo espacio dedicado a la devoción de la Virgen del Carmen se sumará este sábado a la comuna de Las Cabras, con la inauguración de un monumento levantado por el Grupo Virgen del Carmen Chile en el sector El Carmen, junto a la Carretera de la Fruta.

La actividad se desarrollará a partir de las 15:00 horas y comenzará con el tradicional corte de cinta inaugural, con la intención de que la iniciativa se convierta en un signo de fe y esperanza para quienes transitan diariamente por esta importante ruta de la zona.

Asimismo, para sus organizadores se considera como una época propicia ya que la inauguración se dará en el marco de los 100 años de historia de la Coronación de la Virgen del Carmen como Reina y Madre de Chile, alzándose como una expresión de devoción y cariño hacia la patrona del país.

La imagen quedará ubicada en un punto por donde circulan diariamente camioneros, conductores, colectiveros, pasajeros y vecinos, para que así la Virgen del Carmen acompañe simbólicamente a quienes recorren la carretera y a la comunidad local.

La ceremonia también contará con la participación de los históricos Chacareros de Paine, los Hermanos Quintanilla de Las Cabras y otros quienes estarán a cargo de ambientar la celebración, vinculando las tradiciones del folclore chileno con la jornada de carácter religioso.

Desde el Grupo Virgen del Carmen Chile destacaron que el monumento busca representar valores como la fe, el amor, la esperanza y la alegría, además de convertirse en un punto de encuentro para los devotos de la Virgen del Carmen.

Anuncios

La organización extendió la invitación a vecinos de Las Cabras, habitantes de comunas cercanas y devotos que quieran participar de este momento, considerado por sus impulsores como un hito para la comunidad y para quienes transitan por la Carretera de la Fruta.

La inauguración se realizará el sábado 05 de septiembre, desde las 15:00 horas, en el sector El Carmen de Las Cabras, junto a la Carretera de la Fruta.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
EN VIVO: Platense gana 1 a 0 en el estadio Ciudad de Vicente López
1 minuto hace
EN VIVO: Belgrano empata 0-0 con Huracán por el partido de la fecha 8 del Clausura
2 minutos hace
Con dos tantos, Sarmiento derrotó a Estudiantes (RC) en su casa
1 hora hace
EN VIVO: Platense gana 1 a 0 en el estadio Ciudad de Vicente López
1 minuto hace
EN VIVO: Belgrano empata 0-0 con Huracán por el partido de la fecha 8 del Clausura
2 minutos hace
Anuncios
798277_0
EN VIVO: Terminó el primer tiempo con un marcador 1-0 a favor de Rangers sobre Deportes Temuco
santacruz
Santa Cruz recibe a Unión Española con la obligación de sumar puntos
Anuncios
MINEROS 1 Ejecutivos de Codelco se reunieron con autoridades y parlamentarios de la Región de O_Higgins
Autoridades valoran avance por Andes Norte y ponen foco en los trabajadores que faltan
ChatGPT Image 4 sept 2026, 06_03_50 p.m.
Accidente vehicular provoca rotura de grifo y anegamiento de calle en San Vicente
2 las cabras
Carabineros detiene en la Región Metropolitana a prófugo vinculado a violento robo en Las Cabras
1 detenido droga
OS7 detiene a tres personas e incauta más de un kilo de marihuana durante controles en la Ruta 5 Sur
Anuncios
IMG_7312
Amago de incendio causó alarma en el centro de Rancagua
797162_0
Deportes Limache vs Cobresal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 del campeonato chileno
797163_0
Se enfrentan Palestino y U. Concepción por la fecha 22
797164_0
Colo Colo quiere mantenerse en la punta del campeonato
1 fiscalización....
Fiscalización nocturna termina con tres domicilios clausurados por comercio sexual en Rancagua
798275_0
D. Antofagasta y Recoleta se encuentran en la fecha 24
Anuncios