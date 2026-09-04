Las Cabras inaugurará monumento a la Virgen del Carmen junto a la Carretera de la Fruta

Un nuevo espacio dedicado a la devoción de la Virgen del Carmen se sumará este sábado a la comuna de Las Cabras, con la inauguración de un monumento levantado por el Grupo Virgen del Carmen Chile en el sector El Carmen, junto a la Carretera de la Fruta.

La actividad se desarrollará a partir de las 15:00 horas y comenzará con el tradicional corte de cinta inaugural, con la intención de que la iniciativa se convierta en un signo de fe y esperanza para quienes transitan diariamente por esta importante ruta de la zona.

Asimismo, para sus organizadores se considera como una época propicia ya que la inauguración se dará en el marco de los 100 años de historia de la Coronación de la Virgen del Carmen como Reina y Madre de Chile, alzándose como una expresión de devoción y cariño hacia la patrona del país.

La imagen quedará ubicada en un punto por donde circulan diariamente camioneros, conductores, colectiveros, pasajeros y vecinos, para que así la Virgen del Carmen acompañe simbólicamente a quienes recorren la carretera y a la comunidad local.

La ceremonia también contará con la participación de los históricos Chacareros de Paine, los Hermanos Quintanilla de Las Cabras y otros quienes estarán a cargo de ambientar la celebración, vinculando las tradiciones del folclore chileno con la jornada de carácter religioso.

Desde el Grupo Virgen del Carmen Chile destacaron que el monumento busca representar valores como la fe, el amor, la esperanza y la alegría, además de convertirse en un punto de encuentro para los devotos de la Virgen del Carmen.

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La organización extendió la invitación a vecinos de Las Cabras, habitantes de comunas cercanas y devotos que quieran participar de este momento, considerado por sus impulsores como un hito para la comunidad y para quienes transitan por la Carretera de la Fruta.

La inauguración se realizará el sábado 05 de septiembre, desde las 15:00 horas, en el sector El Carmen de Las Cabras, junto a la Carretera de la Fruta.