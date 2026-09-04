Liceo de Niñas de Rancagua celebra 120 años formando generaciones de mujeres con sello y vocación pública

Las aulas, pasillos y patios del Liceo de Niñas de Rancagua se vistieron de gala para celebrar un aniversario especial. No era uno más: eran 120 años de historia, educación y formación de generaciones de mujeres que han llevado con orgullo el sello de ser liceanas.

Fundado el 28 de agosto de 1906, el tradicional establecimiento se ha convertido en parte de la historia de Rancagua y de la educación pública femenina de la Región de O’Higgins. Durante más de un siglo, sus aulas han sido escenario de aprendizajes, amistades y experiencias que han marcado a distintas generaciones.

La ceremonia reunió al equipo directivo, autoridades, estudiantes y exalumnas, quienes se encontraron para poner en valor una historia que ha trascendido generaciones. En la ocasión, el director del establecimiento, Mauricio Aguirreberre, destacó ante los presentes el significado de esta fecha para toda la comunidad educativa.

La conmemoración también permitió reafirmar la misión del liceo: educar a mujeres preparadas para enfrentar los desafíos de una sociedad en constante cambio, integrando el conocimiento, el liderazgo y la tradición como pilares fundamentales de su formación.

120 años de recuerdos que siguen presentes

Uno de los momentos más emotivos de la jornada estuvo protagonizado por la exalumna Beatriz Farías, representante de las antiguas estudiantes y presidenta del Centro de Exalumnas, quien compartió unas palabras en las que relevó el vínculo afectivo que une a quienes alguna vez recorrieron los mismos patios y pasillos.

La historia del Liceo de Niñas también estuvo presente a través de un recorrido por la memoria del establecimiento y sus distintos uniformes, cada uno acompañado de parte de la historia de las generaciones que los vistieron.

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Porque la historia del liceo no habla solamente de estudiantes. También habla de familias, amistades, profesores, experiencias y generaciones completas que encontraron en sus aulas un espacio de formación y crecimiento.

En ese contexto, la directiva del Centro de Exalumnas realizó un especial gesto de reconocimiento al establecimiento. Las mujeres que alguna vez vistieron su uniforme y recorrieron sus patios hicieron entrega al director Aguirreberre de una placa recordatoria, como símbolo de gratitud, cariño y compromiso permanente con la institución que marcó sus vidas.

El gesto permitió reunir pasado y presente en una misma ceremonia: las antiguas estudiantes que alguna vez ocuparon esas aulas y las jóvenes que hoy continúan escribiendo la historia del establecimiento.

Música, memoria y orgullo de ser liceana

La música también tuvo un lugar especial en la celebración. El coro del Liceo de Niñas subió al escenario para regalar sus voces a la comunidad, transformando la ceremonia en un encuentro donde las melodías se convirtieron en una forma de agradecer y mantener viva la memoria del establecimiento.

La conmemoración contó además con la presencia del alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, quien manifestó su compromiso con la educación pública y con la historia de la ciudad, destacando el valor que tienen instituciones como el Liceo de Niñas para la identidad rancagüina.

El cierre estuvo marcado por una interpretación que reunió a la comunidad en torno a un mismo sentimiento: el himno del Liceo de Niñas de Rancagua.

Así, estudiantes, docentes, autoridades y exalumnas unieron sus voces para celebrar 120 años de una historia que continúa escribiéndose y que, generación tras generación, mantiene vivo el orgullo de ser liceana.