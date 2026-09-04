Se enfrentan Magallanes y U. San Felipe por la fecha 24

Por la fecha 24 del campeonato 2026, Magallanes y U. San Felipe se enfrentan mañana desde las 12:30 horas en el Estadio Municipal Luis Navarro Avilés.

Así llegan Magallanes y U. San Felipe

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 0 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Magallanes en partidos del campeonato 2026

Magallanes fue derrotado en el Bicentenario Elías Figueroa frente a Santiago Wanderers por 1 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 3 y empatado 1 partido. Le convirtieron 9 goles y tiene 11 a favor.

Últimos resultados de U. San Felipe en partidos del campeonato 2026

El anterior partido jugado por U. San Felipe acabó en empate por 0-0 ante Dep. Santa Cruz. Su campaña reciente registra resultados diversos: 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Convirtió 1 gol a sus rivales y le han encajado 3 tantos.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 3 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 25 de abril, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y Magallanes se quedó con la victoria por 0 a 1.

El anfitrión está en el quinto puesto con 35 puntos (10 PG – 5 PE – 7 PP), mientras que la visita acumula 21 unidades y se ubica en décimo cuarto lugar en el campeonato (5 PG – 6 PE – 11 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Cobreloa 41 22 11 8 3 17 2 Santiago Wanderers 41 22 11 8 3 17 3 D. Antofagasta 37 22 10 7 5 18 5 Magallanes 35 22 10 5 7 1 14 U. San Felipe 21 22 5 6 11 -22

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Fechas y rivales de Magallanes en los próximos partidos del campeonato 2026

Fecha 24: vs U. San Felipe: 5 de septiembre – 13:30 (hora Argentina)

Fecha 25: vs D. Copiapó: 9 de septiembre – 20:30 (hora Argentina)

Fecha 26: vs D. Puerto Montt: 13 de septiembre – 12:30 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Recoleta: 10 de octubre – 12:30 (hora Argentina)

Fecha 28: vs San Luis: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de U. San Felipe en los próximos partidos del campeonato 2026

Fecha 24: vs Magallanes: 5 de septiembre – 13:30 (hora Argentina)

Fecha 25: vs San Luis: 8 de septiembre – 18:00 (hora Argentina)

Fecha 26: vs D. Copiapó: 14 de septiembre – 18:00 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Rangers: 12 de octubre – 15:00 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Deportes Temuco: Fecha y horario a confirmar

Horario Magallanes y U. San Felipe, según país

Argentina: 13:30 horas

Colombia y Perú: 11:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 12:30 horas

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