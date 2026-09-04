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O’Higgins se diferencia de Chile: la Educación Superior regional es mayoritariamente técnico-profesional

El panorama local presenta una estructura de matrícula diferente a la del país. Mientras a nivel nacional existe una distribución más equilibrada entre universidades e instituciones técnico-profesionales, en la región predominan los Institutos Profesionales, tanto en matrícula total como en el ingreso de nuevos estudiantes.

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Por Manuel Olmos Muñoz

Rector del IP-CFT Santo Tomás, sede Rancagua.

En Educación Superior, la Región de O’Higgins tiene un sistema con un perfil marcadamente técnico-profesional. En 2026, las variaciones observadas entre Institutos Profesionales (IP) y Centro de Formación Técnica (CFT) se explican en gran parte por el traspaso de carreras desde CFT INACAP a IP INACAP.

A nivel nacional, la matrícula de pregrado se distribuye de manera más equilibrada entre las tres instituciones. Las universidades mantienen una participación muy relevante dentro del sistema, mientras los IP han experimentado un crecimiento sostenido que los posiciona como otro de sus principales componentes. Los CFT, aunque con una participación menor, completan una estructura relativamente diversificada.

La Región de O’Higgins presenta una composición diferente. La matrícula se encuentra mucho más concentrada en los Institutos Profesionales, que constituyen el principal componente de la educación superior regional. En consecuencia, la participación relativa de las universidades es considerablemente menor que la observada a nivel nacional. El gráfico regional permite apreciar claramente esta diferencia estructural.

Esta característica permite señalar que O’Higgins posee un perfil de educación superior marcadamente técnico-profesional. Al considerar conjuntamente IP y CFT, su participación dentro de la matrícula regional es proporcionalmente superior a la que estas instituciones representan en el conjunto del país. Esto da cuenta de una estructura regional donde las alternativas de formación profesional y técnica tienen un peso especialmente significativo.

El panorama en primer año

La comparación de la matrícula de primer año refuerza esta diferencia. Mientras a nivel nacional los nuevos estudiantes se distribuyen entre los distintos tipos de instituciones con una presencia importante del sector universitario, en O’Higgins el ingreso continúa mostrando una fuerte concentración en los IP. Esto indica que la diferencia entre la estructura regional y nacional no corresponde únicamente a la acumulación histórica de estudiantes, sino que también está presente en la composición de los nuevos ingresos.

Durante 2026, además, se observa un aumento importante de la matrícula registrada en los IP y una disminución en los CFT. Estas variaciones se explican en gran parte por el traspaso de las carreras de CFT INACAP a IP INACAP, por lo que deben interpretarse principalmente como un desplazamiento de matrícula entre ambos tipos de instituciones y no necesariamente como un cambio equivalente en las preferencias de los estudiantes. Por ello, para analizar la evolución de la educación técnico-profesional entre 2025 y 2026 resulta especialmente útil observar conjuntamente IP y CFT.

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Desde una perspectiva territorial, la diferencia más relevante puede sintetizarse de la siguiente manera: mientras la estructura nacional combina con mayor equilibrio la formación universitaria y técnico-profesional, O’Higgins presenta una estructura de educación superior predominantemente técnico-profesional. Esto constituye uno de los principales rasgos diferenciadores del sistema regional respecto del país.

Más allá del tipo de institución, ¿qué áreas de estudio y carreras están concentrando las preferencias de los estudiantes de la región? En la próxima cápsula de esta serie conoceremos las carreras más demandadas en O’Higgins y qué nos dicen estas preferencias sobre las decisiones de quienes ingresan a la Educación Superior.

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