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OS7 detiene a tres personas e incauta más de un kilo de marihuana durante controles en la Ruta 5 Sur

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Tres personas fueron detenidas por personal especializado de Carabineros de la Sección OS7 Cachapoal, en el marco de controles preventivos desarrollados en la Ruta 5 Sur, en la comuna de San Francisco de Mostazal.

De acuerdo con la información proporcionada por Carabineros, el procedimiento permitió detectar una infracción a la Ley de Drogas y concretar la incautación de más de un kilo de marihuana.

El operativo se enmarca en los controles preventivos que realiza Carabineros en una de las principales vías de conexión de la región, con el objetivo de detectar el traslado de sustancias ilícitas que posteriormente podrían ser comercializadas en distintos puntos de O’Higgins.

Las tres personas detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público, quedando a la espera de su respectivo control de detención y de la eventual formalización de cargos, según lo que determine el tribunal correspondiente.

Se informó que este tipo de fiscalizaciones buscan interrumpir el transporte y distribución de drogas hacia distintos sectores de la región, reforzando los controles en rutas estratégicas.

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