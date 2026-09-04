Pesar en Peumo por fallecimiento de bomberos honorario, Francisco Antonio Bravo Aguilera

Con profundo pesar, el Cuerpo de Bomberos de Peumo comunicó el sensible fallecimiento de del Bombero Honorario, Francisco Antonio Bravo Aguilera (Q.E.P.D.), integrante de las filas de la Primera Compañía, quien dedicó 49 años de su vida al servicio de la institución y de la comunidad de Peumo.

Durante su extensa trayectoria bomberil, destacó por su profunda vocación de servicio, liderazgo y compromiso institucional, desempeñando en diversos períodos importantes responsabilidades como Ayudante General, Teniente, Capitán y Comandante del Cuerpo de Bomberos de Peumo, ejerciendo últimamente como Consejero Superior de Disciplina.

Más allá de los cargos que ostentó, Francisco deja un invaluable legado humano y bomberil. Su experiencia y permanente disposición para enseñar hicieron de él un mentor para nuevas generaciones de Bomberos, transmitiendo no solo conocimientos y experiencias, sino también los valores de disciplina, respeto, compañerismo y vocación que deben acompañar a quienes abrazan el servicio voluntario.

“Durante sus 49 años de servicio procuró demostrar, especialmente a través de su ejemplo, que Bomberos es mucho más que una institución: es una familia, construida sobre la confianza, la camaradería y el compromiso de estar siempre disponibles para servir a los demás. Hoy nuestras filas se encuentran de duelo. Despedimos a un camarada, servidor y formador cuya huella permanecerá en la historia del Cuerpo de Bomberos de Peumo, en su Primera Compañía y, especialmente, en cada Bombero que tuvo la oportunidad de aprender y compartir junto a él. A nombre de Oficiales Generales, Oficiales de Compañía, Bomberos y Bomberas de nuestra institución, expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, seres queridos y compañeros de la Primera Compañía. Gracias por 49 años de entrega, servicio y compromiso con nuestra comunidad. Honor y Gloria, Bombero Honorario Francisco Antonio Bravo Aguilera”, indicaron desde la Primera Compañía.