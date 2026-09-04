¿Qué nos quiere decir nuestro perro? Las señales de su comportamiento que muchas veces no sabemos interpretar

Dos perros corriendo o peleándose no siempre están jugando, aunque lo parezca. En muchos casos están descargando su tensión emocional. Foto: Foto de Alvan Nee en Unsplash.

¿Y si el problema no fuera que los perros no saben comportarse, sino que los humanos no sabemos escucharlos ni entenderlos?

Ladridos, tirones de la correa, gruñidos, conflictos con otros perros o, en otras ocasiones, un animal que simplemente se queda paralizado. Tu perro puede quererte de forma incondicional, pero a veces se comporta de una manera que no comprendes y que incluso puede hacerte sentir incómodo.

Sin embargo, ¿te has preguntado alguna vez cómo se siente tu perro? ¿Por qué actúa así? ¿Cuáles son sus necesidades más allá de comer, pasear y correr? Y, sobre todo, ¿qué puedes hacer para que se sienta mejor?

“Un perro no se comporta así para complicarnos la vida, sino que nos está pidiendo ayuda”, señalan a EFE los educadores caninos Alba Fernández y Víctor Padilla.

Según explican, “el miedo, la reactividad, la agresividad o la ansiedad por separación son algunas de las emociones que provocan conductas perrunas que nos desconciertan”. Por eso, sostienen, “no se trata de eliminarlas, sino de comprender aquello que las genera”.

Después de muchos años trabajando con perros y sus familias, estos especialistas plantean una forma diferente de enfocar la relación entre personas y animales de compañía, que desarrollan en su libro Tu perro habla: Aprende a entenderlo.

Los especialistas en educación canina proponen dejar de corregir conductas para empezar a comprender el mundo emocional del perro. Foto: Freepik.

Entender el comportamiento del perro antes de intentar corregirlo

El enfoque de Fernández y Padilla parte de una premisa clara: muchos de los llamados “problemas de conducta” de los perros no serían fallos que necesariamente haya que corregir, sino expresiones de un estado emocional que los humanos debemos aprender a interpretar.

“Todo comportamiento canino tiene una raíz emocional, y solo comprendiendo esa raíz es posible transformar la convivencia”, defienden.

Desde esta perspectiva, los especialistas invitan a cuestionar los modelos tradicionales de adiestramiento, basados en el castigo o la recompensa, y plantean una educación respetuosa con el animal y centrada en comprender qué siente y por qué actúa como lo hace.

Anuncios

Fernández y Padilla codirigen la plataforma en línea Olfateando el Mundo, desde la que, a lo largo de sus años de experiencia como educadores caninos, han trabajado con familias para favorecer la convivencia y “conectar de verdad con los animales, escuchándolos, entendiéndolos y comunicándose con ellos”.

A diferencia del enfoque tradicional, basado en el castigo, y del modelo positivo, centrado en la recompensa, estos educadores proponen una tercera vía: la educación respetuosa.

“Este encuadre desplaza el foco del control hacia el acompañamiento. Ya no se trata de lograr que el perro obedezca, sino de entender qué siente, por qué actúa y cómo podemos ayudarlo a gestionar su realidad”, explican.

Para estos especialistas, una de las dificultades está en que humanos y perros comparten el mundo, pero no lo perciben de la misma manera.

“Para el perro, el eje de la experiencia es el olfato; para el humano es la vista. Esta diferencia tiene consecuencias profundas, ya que muchas de las tensiones cotidianas nacen de exigir al animal que entienda un mundo que no es el suyo”, apuntan.

“No se trata de hacer que el perro encaje en nuestras normas, sino de comprender sus propias necesidades”, recalcan.

Así, un perro que reacciona ante una situación determinada no necesariamente estaría siendo “malo”. Según Fernández y Padilla, puede estar utilizando “la única estrategia que conoce para gestionar una situación que lo desborda”.

La propuesta, por tanto, pasa por ofrecerle herramientas, reducir el estrés y construir una relación basada en la confianza.

El lenguaje corporal de los perros también habla

Los perros no se comunican únicamente mediante ladridos o gruñidos. Su lenguaje incluye posturas, gestos, movimientos y señales mucho más sutiles, cuya interpretación depende también del contexto en el que aparecen.

“Podemos seguir buscando perros obedientes, que se ajusten a nuestras expectativas y silencien sus señales. O podemos aprender a escuchar lo que están diciendo. Porque los perros nunca han dejado de hablar. La cuestión es si estamos dispuestos a entenderlos”, reflexionan los educadores.

Anuncios

Una de las claves, explican, es no interpretar una señal de manera aislada. Dos perros que corren o parecen estar peleándose “como locos”, por ejemplo, no siempre están jugando. En determinados casos pueden estar sobrepasados y utilizar esa interacción para descargar tensión emocional.

Algo similar ocurre con el gruñido. Fernández y Padilla lo consideran una señal que no debería castigarse, porque no constituye por sí misma una agresión, sino una advertencia que puede evitar un conflicto mayor.

“Si castigas a un perro por gruñir, eliminas la señal de advertencia y aumentas el riesgo de que tenga una reacción más grave”, puntualizan.

Comprender estas señales permite, según su enfoque, intervenir antes de que la situación se complique. Y algunas de las conductas que más fácilmente se malinterpretan aparecen precisamente en situaciones cotidianas.

Los llamados problemas de conducta son expresiones de un estado emocional del animal que no sabemos interpretar. Foto: Rawpixel-123RF.

¿Qué significa que un perro se relama repetidamente?

Muchas personas creen que cuando un perro se relame en situaciones sociales, ante circunstancias nuevas o cuando lame a otros perros o personas está mostrando afecto. Sin embargo, según estos especialistas, puede tratarse de una señal de incomodidad, estrés o necesidad de calmarse.

“Los perros utilizan el lamido como una herramienta de comunicación y sobre todo para gestionar emociones y rebajar su tensión, especialmente cuando algo les inquieta o supera”, explican.

Puede ocurrir durante una visita, cuando alguien lo manipula, al acercarse otro perro o cuando una persona le habla de forma muy intensa.

En esas situaciones, los educadores recomiendan “bajar la exigencia y la intensidad de la interacción, reducir los estímulos y darle espacio al animal”.

Hablarle con calma, permitir que se aleje u observarlo sin presión puede ayudar más que insistir en que “se acostumbre” a una situación que le genera malestar.

La postura de juego no siempre significa que quiera jugar

La posición típica en la que el perro baja la parte delantera del cuerpo y mantiene la cadera elevada suele asociarse inmediatamente con una intención lúdica. Pero, una vez más, Fernández y Padilla llaman a observar el contexto y el resto de la comunicación corporal.

Una postura de “juego” puede expresar una intención lúdica hacia otro individuo, comunicar una actitud amistosa para dejar claro que no busca conflicto o tensión, o incluso responder a la necesidad de poner límites y rebajar la tensión del ambiente.

Anuncios

Por eso, consideran fundamental interpretar la señal junto con el resto del cuerpo y las circunstancias.

La respuesta dependerá de esa lectura: puede ser necesario facilitar una interacción o, por el contrario, ayudar al perro a encontrar una salida y evitar un posible conflicto.

Mover la cola no siempre significa felicidad

Existe un mito muy extendido sobre el lenguaje corporal de los perros: que un animal que mueve la cola está necesariamente contento.

Pero, según estos especialistas, el movimiento de la cola debe interpretarse en función del contexto y del resto del cuerpo. Un perro puede moverla cuando está nervioso, tenso, inseguro o excitado.

“De hecho, algunos canes la mueven justo antes de reaccionar porque están emocionalmente activados. La cola comunica emoción y excitación, no necesariamente bienestar”, apuntan.

Por eso recomiendan observar el conjunto del lenguaje corporal.

Si el cuerpo está rígido, las orejas tensas, el animal jadea o mantiene la mirada fija, conviene no invadir su espacio ni obligarlo a interactuar. Lo más útil, señalan, es acompañar la situación con calma y darle opciones para sentirse seguro, como permitirle alejarse del encuentro o interacción que está viviendo.

Cuando el perro aparta la mirada también está diciendo algo

Hay otras señales todavía más sutiles que pueden pasar inadvertidas. Una de ellas aparece cuando alguien intenta acariciar al perro y este gira la cabeza o aparta la mirada.

“Muchas veces no prestamos atención a estos gestos sutiles que están mostrando una incomodidad”, explican Fernández y Padilla.

Apartar la mirada puede funcionar como una señal de apaciguamiento: una forma de pedir espacio y evitar un conflicto.

Si estas señales no son respetadas, algunos perros pueden terminar recurriendo a gruñidos o marcajes —señales físicas destinadas a delimitar su entorno— porque sienten que no están siendo comprendidos y necesitan intensificar su comunicación para que el mensaje llegue.

En estos casos, la recomendación es sencilla: dejar de tocar al animal y permitir que sea él quien decida si quiere volver a acercarse para recibir contacto.

Respetar esas pequeñas señales, concluyen los especialistas, puede mejorar la confianza y ayudar a prevenir problemas de convivencia futuros.

Al final, la propuesta de Fernández y Padilla supone cambiar la pregunta. En lugar de preguntarnos únicamente cómo conseguir que un perro deje de hacer algo que nos incomoda, plantean preguntarnos primero qué está tratando de comunicar y qué necesita en ese momento.

Porque, como ellos mismos resumen, los perros nunca han dejado de hablar. El desafío está en que los humanos aprendamos a escucharlos.