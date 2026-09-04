Santa Cruz recibe a Unión Española con la obligación de sumar puntos

Una verdadera final con el fin de concretar el objetivo de mantener la categoría disputará este sábado Deportes Santa Cruz.

El conjunto unionista, que marcha penúltimo en la tabla solo cinco unidades por sobre el colista Rangers, necesita de una victoria para comenzar a sumar y mantener o estirar la distancia frente a los talquinos.

En ese sentido, el equipo que dirige Dalcio Giovagnoli recibirá a contar de las 15 horas a Unión Española, elenco que justamente fue derrotado por los piducanos en la fecha precedente.

Santa Cruz, además, necesita de reencontrarse con el gol -no marca desde hace cuatro encuentros- y no solo depender del máximo anotador del campeonato, Diego Arias, para así dar con los puntos tan urgentes que necesita. Hay que consignar que, el último triunfo santacruzano en el municipal de la calle 21 de mayo fue el 21 de marzo pasado (frente a Curicó).

El lance contra los hispanos será arbitrado por Juan Sepúlveda, el que será secundado por Matías Medina, Rodolfo Vera y Mario Salvo. En el VAR, en tanto, fueron designados Nicolás Gamboa y Nicolás Medina.