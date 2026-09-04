Segundo Encuentro Internacional de Mentoras tendrá lugar en la UOH

La Academia Mujeres RED Internacional, una plataforma para mujeres emprendedoras de habla hispana, llevará a cabo el Segundo Encuentro Internacional de Mentoras, estableciendo como sede de esta nueva edición el Campus Rancagua de la Universidad de O’Higgins (UOH).

Entre el jueves 29 y el viernes 30 de octubre, el auditorio de la casa de estudios vivirá jornadas marcadas por charlas, experiencias, networking y un espacio especialmente diseñado para el speed mentoring —dinámica rápida de orientación donde una persona recibe consejos breves y directos de varios expertos en poco tiempo —.

Esta idea nace en el alero del 27 de octubre, el Día Internacional de la Mentoría, que es celebrado en distintos países. En ese sentido, la finalidad es generar un espacio de aprendizaje, colaboración, conexión y crecimiento, fortaleciendo las redes entre mujeres que lideran emprendimientos, empresas y proyectos en Chile y otros países.

Para las fechas pautadas se espera reunir a mentoras y speakers nacionales e internacionales, convirtiendo a la Región de O’Higgins en un punto de encuentro para el talento femenino y el emprendimiento, en el que participarán mujeres provenientes de países como Estados Unidos, Venezuela, Costa Rica, España, Argentina, Perú y Chile.

La actividad presencial será con invitaciones gratuitas para mujeres de la región, además de espacios de networking y mentoría, con el objetivo de acercar herramientas y oportunidades concretas a emprendedoras de la región.