Autoridades responden a reclamos por inseguridad en el sector norte de Rancagua

Los reclamos de vecinos y comerciantes del sector norte de Rancagua, recogidos por El Rancagüino en su edición del viernes 4 de septiembre, tuvieron respuesta desde el municipio y la Seremi de Seguridad Pública. Ambas instituciones aseguraron que se encuentran desarrollando intervenciones y coordinaciones en distintos barrios, con el objetivo de reforzar la prevención, recuperar espacios públicos y atender las situaciones que generan preocupación entre quienes viven y trabajan en la zona.

La inquietud de la comunidad se ha concentrado especialmente en sectores como Nelson Pereira y sus alrededores, donde vecinos y comerciantes han denunciado robos reiterados, problemas asociados al consumo y presunta venta de drogas y una insuficiente presencia preventiva. Frente a este escenario, desde el municipio señalaron que durante las últimas semanas se han intensificado las acciones en terreno y el trabajo con las organizaciones comunitarias.

El director de Seguridad Pública de la Municipalidad de Rancagua, Sergio Retamal, destacó precisamente el vínculo con vecinos y dirigentes como una de las principales líneas de trabajo. Según explicó, durante agosto se realizó un encuentro de Seguridad Pública al que fueron convocadas 55 juntas de vecinos y 14 comités de seguridad, instancia destinada a recoger sus principales inquietudes y establecer prioridades para cada territorio.

Retamal indicó que este tipo de encuentros también se han desarrollado en los sectores Oriente, Poniente y Sur de la ciudad, buscando que las estrategias de seguridad respondan a las características y necesidades particulares de cada zona.

Municipio refuerza acciones en terreno

Junto con el trabajo comunitario, el director de Seguridad Pública entregó antecedentes sobre las intervenciones efectuadas durante las últimas semanas en el sector norte.

Entre las medidas mencionó el retiro de 86 rucos y la notificación de 139 vehículos abandonados, de los cuales 10 han sido retirados. A ello se suman ocho rondas preventivas realizadas junto a Carabineros y cuatro rondas focalizadas, además de cuatro fiscalizaciones Centauro y 11 fiscalizaciones de alcoholes.

Retamal agregó que durante este período fueron clausurados cuatro prostíbulos y cuatro residenciales u hostales, debido a situaciones que, de acuerdo con el municipio, representaban riesgos para la salud pública.

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“Sabemos que todavía hay mucho por hacer, pero estos números demuestran que hay un municipio presente, que escucha a sus vecinos y que está trabajando todos los días para mejorar la seguridad en Rancagua”, afirmó el funcionario.

Las acciones informadas por el municipio se producen en momentos en que residentes y comerciantes han insistido en la necesidad de aumentar la presencia preventiva en el sector y de abordar situaciones que, según sus testimonios, han contribuido a deteriorar la sensación de seguridad.

Seremi asegura coordinación con vecinos y policías

Desde la Seremi de Seguridad Pública de O’Higgins también señalaron que se encuentran trabajando en el sector norponiente de Rancagua, particularmente en lugares como Villa Nelson Pereira y la Junta de Vecinos Los Girasoles.

El seremi Nicolás Muñoz explicó que en estos sectores se han desarrollado acciones de intervención y coordinación territorial junto a las policías, dirigentes sociales y vecinos, con el propósito de identificar las principales problemáticas y avanzar en medidas de prevención y presencia institucional.

La autoridad destacó además un conversatorio organizado por la Municipalidad de Rancagua y su Dirección de Seguridad en dependencias de INACAP, instancia en la que se recogieron directamente las inquietudes de la comunidad y se entregó información respecto de las medidas que se están implementando.

Muñoz sostuvo que uno de los objetivos centrales de este trabajo es fortalecer la confianza entre los vecinos y las instituciones encargadas de la seguridad pública, además de contribuir a disminuir la sensación de inseguridad.

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“El propósito central de este trabajo ha sido estar presente en el territorio, escuchar a los vecinos y generar respuestas concretas, entregando tranquilidad y fortaleciendo la confianza de la comunidad”, sostuvo.

El seremi recalcó que estas acciones continuarán de manera coordinada con Carabineros, las policías, el municipio, dirigentes y organizaciones sociales, con el propósito de recuperar espacios, prevenir delitos y mejorar las condiciones de seguridad y convivencia en los barrios de Rancagua.

Los reclamos siguen pendientes

Pese a las medidas informadas por las autoridades, tanto el municipio como la Seremi reconocen que existen desafíos pendientes en materia de seguridad. Entre ellos se encuentra la preocupación manifestada por residentes y comerciantes que han sido afectados por delitos y que continúan demandando una mayor presencia preventiva y respuestas frente a los problemas que afectan al sector norte.

De esta manera, las intervenciones anunciadas se suman a una preocupación que continúa instalada entre las organizaciones comunitarias, que han solicitado mantener el trabajo territorial y reforzar la coordinación entre las distintas instituciones encargadas de la seguridad.

El Rancagüino también consultó a Carabineros respecto de las medidas adoptadas en respuesta a los reclamos de vecinos y comerciantes del sector norte de Rancagua, particularmente en la zona de Nelson Pereira y sus alrededores.

Pese a las consultas realizadas por este medio, hasta el cierre de esta edición no fue posible obtener una respuesta de la institución respecto de los antecedentes planteados por la comunidad y del trabajo preventivo desarrollado en el sector.