Comenzó el Mes de la Biblia

Cada septiembre, la Iglesia dedica una atención especial a la Sagrada Escritura, invitando a los fieles a acercarse con mayor frecuencia a la Palabra de Dios. En la Diócesis de Rancagua, esta celebración busca fortalecer una práctica que, como recuerda el Vicario pastoral de la Diócesis de Rancagua, presbítero Felipe Pardo, debe acompañar permanentemente la vida cristiana.

El sacerdote comenta que este mes permite “darle un énfasis a la lectura de la Palabra de Dios”, aunque la Biblia no puede quedar reducida a una celebración de septiembre. “La Biblia es un texto que hay que leer hoy, mañana, siempre, porque ahí está la cuna de nuestra espiritualidad y de nuestra formación religiosa”, afirma.

Por eso, la invitación es concreta: comenzar por una lectura asidua, reflexionar sobre lo leído y descubrir qué pide Dios a cada persona. El padre Pardo recomienda incluso iniciar la jornada con la Palabra, recurriendo a la lectura litúrgica del día o a una Biblia impresa.

El llamado del Vicario Pastoral es sencillo: “No dejemos de estudiarla, de leerla, de quererla, de fascinarnos con ella” y darle un lugar significativo en el hogar. Lo fundamental, agrega, es perseverar en la lectura hasta descubrirla como “el libro de los libros”.

La tradición de dedicar septiembre a la Biblia está vinculada a san Jerónimo -gran estudioso y traductor de la Escritura-, cuya memoria litúrgica se celebra el 30 de septiembre.