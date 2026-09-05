Facebook-f Instagram X-twitter Youtube Tiktok Linkedin

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

Con gratitud, la Iglesia de Rancagua recordó a monseñor Alejandro Goic a un año de su Pascua

Sacerdotes, diáconos, religiosas, familiares y numerosos fieles se reunieron en el Monasterio de la Divina Providencia para celebrar la Eucaristía en memoria del obispo emérito de Rancagua.

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

Con la capilla del Monasterio de la Divina Providencia completamente llena, la comunidad diocesana de Rancagua celebró -el 1 de septiembre- una Eucaristía al cumplirse un año de la Pascua de monseñor Alejandro Goic Karmelic, quien fuera obispo de Rancagua entre 2004 y 2018.

Sacerdotes, diáconos, religiosas —entre ellas, las Hermanas Adoratrices Perpetuas del Santísimo Sacramento—, familiares, amigos y numerosos fieles que conocieron al recordado obispo emérito llegaron hasta el monasterio para orar por su eterno descanso y, especialmente, para dar gracias a Dios por su vida, su ministerio y el testimonio de fe y servicio que entregó a la Iglesia.

La celebración fue presidida por el obispo de Rancagua, monseñor Guillermo Vera, y se convirtió en un espacio de encuentro y memoria para quienes compartieron con monseñor Goic durante sus años de servicio pastoral, tanto en las comunidades de la diócesis como en otros ámbitos de la Iglesia chilena.

A un año de su partida, su recuerdo permanece vivo entre quienes conocieron su particular manera de ejercer el ministerio episcopal, marcada por la cercanía con las personas y una especial preocupación por quienes enfrentaban situaciones de vulnerabilidad. Trabajadores, familias y comunidades fueron parte de su labor pastoral, en una permanente disposición al diálogo, al encuentro y al acompañamiento.

Un ministerio nacido de la oración

Durante su homilía, monseñor Guillermo Vera invitó a la comunidad a mirar la vida de monseñor Goic desde la gratitud por el don que significó su vida para la Iglesia y para tantas personas.

En ese contexto, destacó la profunda vida de oración que sostuvo su ministerio y señaló  haber sido testigo de la costumbre de monseñor Goic de acudir muy temprano a la capilla para permanecer largo tiempo en oración ante el Santísimo Sacramento. “Él era un hombre que se ejercitaba en la devoción a Dios, y de ahí sacaba las fuerzas para trabajar y luchar”, afirmó.

Anuncios

Al término de la celebración, su sobrino Pedro Goic compartió con los presentes algunos pasajes de la vida del fallecido obispo, destacando rasgos de su personalidad y de su manera consecuente de vivir la fe y el Evangelio.

Posteriormente, familiares, sacerdotes, religiosas, diáconos y laicos pudieron acercarse a la cripta ubicada en la misma capilla del Monasterio de la Divina Providencia, donde descansan los restos mortales del obispo emérito.

Así, a un año de su Pascua, la comunidad diocesana de Rancagua volvió a encontrarse en torno a la memoria de quien fuera su pastor, haciendo suyo el lema episcopal que acompañó su ministerio: “Cristo es mi vida”.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
EN VIVO: Aplastante victoria parcial 3-0 de Independiente del Valle sobre Macará en el estadio Banco Guayaquil
1 minuto hace
EN VIVO: San Lorenzo gana por la mínima a Talleres en el Nuevo Gasómetro
3 minutos hace
Derrota de Atlético Mineiro por 2-0 ante São Paulo
3 minutos hace
EN VIVO: Aplastante victoria parcial 3-0 de Independiente del Valle sobre Macará en el estadio Banco Guayaquil
1 minuto hace
EN VIVO: San Lorenzo gana por la mínima a Talleres en el Nuevo Gasómetro
3 minutos hace
Anuncios
798271_2
San Luis vence por 4-2 a Cobreloa con triplete de Sebastian Parada
797161_2
A U. Católica no le sobró nada, pero venció a Everton por 1 a 0
Anuncios
798274_0
Dep. Santa Cruz y Unión Española empataron 1 a 1
Cada persona guarda su propio registro olfativo, una biblioteca emocional compuesta por miles de asociaciones entre aromas, emociones y vivencias, generada a lo largo de su vida. Foto: user18526052/Magnific.
Olfato: el sentido que puede llevarnos de vuelta a un recuerdo en segundos
798273_0
Sin goles, Magallanes y U. San Felipe igualaron el partido
Hotel Termas de Cauquenes y autoridades de Machalí durante la firma del convenio para adultos mayores
Adultos mayores de Machalí podrán acceder a descuentos en Hotel Termas de Cauquenes
Anuncios
797160_0
D. La Serena recibirá a Ñublense por la fecha 22
798275_0
D. Antofagasta y Recoleta se encuentran en la fecha 24
san francisco javier
San Francisco Javier recorre las comunidades de Peralillo rumbo a su fiesta patronal
797158_0
Coquimbo Unido se enfrentará a Universidad de Chile por la fecha 22
biblia
Comenzó el Mes de la Biblia
migrantes
Diócesis de Rancagua llama a celebrar el Día del Migrante con oración y apoyo a familias
Anuncios