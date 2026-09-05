Con gratitud, la Iglesia de Rancagua recordó a monseñor Alejandro Goic a un año de su Pascua

Con la capilla del Monasterio de la Divina Providencia completamente llena, la comunidad diocesana de Rancagua celebró -el 1 de septiembre- una Eucaristía al cumplirse un año de la Pascua de monseñor Alejandro Goic Karmelic, quien fuera obispo de Rancagua entre 2004 y 2018.

Sacerdotes, diáconos, religiosas —entre ellas, las Hermanas Adoratrices Perpetuas del Santísimo Sacramento—, familiares, amigos y numerosos fieles que conocieron al recordado obispo emérito llegaron hasta el monasterio para orar por su eterno descanso y, especialmente, para dar gracias a Dios por su vida, su ministerio y el testimonio de fe y servicio que entregó a la Iglesia.

La celebración fue presidida por el obispo de Rancagua, monseñor Guillermo Vera, y se convirtió en un espacio de encuentro y memoria para quienes compartieron con monseñor Goic durante sus años de servicio pastoral, tanto en las comunidades de la diócesis como en otros ámbitos de la Iglesia chilena.

A un año de su partida, su recuerdo permanece vivo entre quienes conocieron su particular manera de ejercer el ministerio episcopal, marcada por la cercanía con las personas y una especial preocupación por quienes enfrentaban situaciones de vulnerabilidad. Trabajadores, familias y comunidades fueron parte de su labor pastoral, en una permanente disposición al diálogo, al encuentro y al acompañamiento.

Un ministerio nacido de la oración

Durante su homilía, monseñor Guillermo Vera invitó a la comunidad a mirar la vida de monseñor Goic desde la gratitud por el don que significó su vida para la Iglesia y para tantas personas.

En ese contexto, destacó la profunda vida de oración que sostuvo su ministerio y señaló haber sido testigo de la costumbre de monseñor Goic de acudir muy temprano a la capilla para permanecer largo tiempo en oración ante el Santísimo Sacramento. “Él era un hombre que se ejercitaba en la devoción a Dios, y de ahí sacaba las fuerzas para trabajar y luchar”, afirmó.

Anuncios

Al término de la celebración, su sobrino Pedro Goic compartió con los presentes algunos pasajes de la vida del fallecido obispo, destacando rasgos de su personalidad y de su manera consecuente de vivir la fe y el Evangelio.

Posteriormente, familiares, sacerdotes, religiosas, diáconos y laicos pudieron acercarse a la cripta ubicada en la misma capilla del Monasterio de la Divina Providencia, donde descansan los restos mortales del obispo emérito.

Así, a un año de su Pascua, la comunidad diocesana de Rancagua volvió a encontrarse en torno a la memoria de quien fuera su pastor, haciendo suyo el lema episcopal que acompañó su ministerio: “Cristo es mi vida”.