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D. Antofagasta y Recoleta se encuentran en la fecha 24

Todo lo que tienes que saber en la previa de D. Antofagasta vs Recoleta. El duelo, a disputarse en el estadio Bicentenario Calvo y Bascuñan mañana, comenzará a las 12:30 horas.

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D. Antofagasta y Recoleta se enfrentan mañana, a partir de las 12:30 horas, en el estadio Bicentenario Calvo y Bascuñan. El partido corresponde a la fecha 24 del campeonato 2026.

Así llegan D. Antofagasta y Recoleta

El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.

Últimos resultados de D. Antofagasta en partidos del campeonato 2026

D. Antofagasta sacó un triunfo frente a D. Copiapó, con un marcador 4-0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 2 partidos ganados y 2 empatados, con una cifra de 2 goles en contra y registró 11 a favor.

Últimos resultados de Recoleta en partidos del campeonato 2026

En la fecha anterior, Recoleta logró empatar 0-0 ante Curicó Unido. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 2 victorias y 2 empates. Pudo convertir 7 goles y sus rivales lograron anotar 4 en su arco.

En los últimos 5 encuentros registrados en el historial, se evidencia al equipo local con 3 triunfos y 2 partidos igualados ante el visitante. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 26 de abril, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y D. Antofagasta fue el ganador por 0 a 2.

El local está en el tercer puesto con 37 puntos (10 PG – 7 PE – 5 PP), mientras que el visitante llegó a 31 unidades y se coloca en el octavo lugar en el torneo (8 PG – 7 PE – 7 PP).

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Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Santiago Wanderers 44 23 12 8 3 18
2 Cobreloa 41 22 11 8 3 17
3 D. Antofagasta 37 22 10 7 5 18
4 San Luis 35 22 9 8 5 6
8 Recoleta 31 22 8 7 7 1

Fechas y rivales de D. Antofagasta en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 25: vs Cobreloa: 10 de septiembre – 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs San Luis: 15 de septiembre – 18:00 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Rangers: 4 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs San Marcos: 11 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Dep. Santa Cruz: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Recoleta en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 25: vs San Marcos: 9 de septiembre – 18:00 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Dep. Santa Cruz: 14 de septiembre – 18:00 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Santiago Wanderers: 3 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Magallanes: 10 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Cobreloa: Fecha y horario a confirmar
Horario D. Antofagasta y Recoleta, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 12:30 horas
  • Colombia y Perú: 10:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:30 horas
  • Venezuela: 11:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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