Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Tiktok

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

D. La Serena recibirá a Ñublense por la fecha 22

Te contamos la previa del duelo D. La Serena vs Ñublense, que se enfrentarán en el estadio la Portada mañana a las 12:30 horas.

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

D. La Serena y Ñublense se medirán mañana a las 12:30 horas. El encuentro corresponde a la fecha 22 del campeonato chileno y se disputará en el estadio la Portada.

Así llegan D. La Serena y Ñublense

Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a D. Concepción.

Últimos resultados de D. La Serena en partidos del campeonato chileno

D. La Serena derrotó por 1 a 0 a U. La Calera en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 1 partido, resultó perdedor en 1 oportunidad e igualó en 2 encuentros. Le han encajado 6 goles y ha convertido 8.

Últimos resultados de Ñublense en partidos del campeonato chileno

Ñublense viene de caer en su estadio ante D. Concepción por 0 a 1. En sus últimos encuentros cosechó 2 victorias, 1 derrota y 1 empate, en los que pudo anotar 6 goles en el arco rival y le han encajado 7 tantos.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 2. En 2 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 15 de marzo, en el torneo Chile – Primera División 2026, y firmaron un empate en 2.

El local está en el décimo puesto con 27 puntos (6 PG – 9 PE – 6 PP), mientras que el visitante llegó a 32 unidades y se coloca en el sexto lugar en el torneo (8 PG – 8 PE – 5 PP).

Anuncios
Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Colo Colo 52 21 17 1 3 26
2 U. Católica 36 21 11 3 7 15
3 Universidad de Chile 36 21 10 6 5 11
6 Ñublense 32 21 8 8 5 0
10 D. La Serena 27 21 6 9 6 -2

Fechas y rivales de D. La Serena en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 23: vs Universidad de Chile: 13 de septiembre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Everton: 11 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs D. Concepción: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Huachipato: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Palestino: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Ñublense en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 23: vs Everton: 12 de septiembre – 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Universidad de Chile: 9 de octubre – 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Coquimbo Unido: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs O'Higgins: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Colo Colo: Fecha y horario a confirmar
Horario D. La Serena y Ñublense, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 12:30 horas
  • Colombia y Perú: 10:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:30 horas
  • Venezuela: 11:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
EN VIVO: Hull City y Aston Villa, sin goles en el duelo de la fecha 3 de la Premier League
1 minuto hace
EN VIVO: Rayo Vallecano logra el empate 1-1 frente a Racing Santander
1 minuto hace
EN VIVO: 0-0: Llega el entretiempo e Inter y Napoli empatan sin goles
1 minuto hace
EN VIVO: Hull City y Aston Villa, sin goles en el duelo de la fecha 3 de la Premier League
1 minuto hace
EN VIVO: Rayo Vallecano logra el empate 1-1 frente a Racing Santander
1 minuto hace
Anuncios
798273_0
EN VIVO: 0-0 en el arranque: ya juegan Magallanes y U. San Felipe por la fecha 24 del campeonato 2026
Petrolero iraní en un ataque de Estados Unidos REMITIDA / HANDOUT por CENTCOM Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 05/9/2026
EEUU destruye tres petroleros iraníes en represalia a un ataque contra dos buques de guerra
Anuncios
san francisco javier
San Francisco Javier recorre las comunidades de Peralillo rumbo a su fiesta patronal
797158_0
Coquimbo Unido se enfrentará a Universidad de Chile por la fecha 22
798272_0
San Marcos quiere volver a festejar frente a D. Copiapó
798271_0
Cobreloa necesita los tres puntos para ser puntero
Anuncios
horoscopo
HORÓSCOPO DEL SÁBADO 5 DE SEPTIEMBRE
biblia
Comenzó el Mes de la Biblia
migrantes
Diócesis de Rancagua llama a celebrar el Día del Migrante con oración y apoyo a familias
798276_0
Sólido triunfo de D. Puerto Montt por 2-0 frente a Curicó Unido
Manuel Olmos
O’Higgins se diferencia de Chile: la Educación Superior regional es mayoritariamente técnico-profesional
1 fallecimiento bombero....
Pesar en Peumo por fallecimiento de bomberos honorario, Francisco Antonio Bravo Aguilera
Anuncios
santacruz
Santa Cruz recibe a Unión Española con la obligación de sumar puntos
Dra. Magdalena Chubretovic A. Médica especialista en Medicina Familiar
El valor de acompañar lo fisiológico
MINEROS 1 Ejecutivos de Codelco se reunieron con autoridades y parlamentarios de la Región de O_Higgins
Autoridades valoran avance por Andes Norte y ponen foco en los trabajadores que faltan
ChatGPT Image 4 sept 2026, 06_03_50 p.m.
Accidente vehicular provoca rotura de grifo y anegamiento de calle en San Vicente
Anuncios
colchagua
Equipos de la región buscarán victorias en la Segunda División
NIÑAS 6
Liceo de Niñas de Rancagua celebra 120 años formando generaciones de mujeres con sello y vocación pública
ohiggins calera 1
Ganar o ganar es la misión del Capo para recibir el domingo al colista a la Liga
IMG_7312
Amago de incendio causó alarma en el centro de Rancagua
797162_0
Deportes Limache vs Cobresal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 del campeonato chileno
797163_0
Se enfrentan Palestino y U. Concepción por la fecha 22
797164_0
Colo Colo quiere mantenerse en la punta del campeonato
deportes rancagua
Deportes Rancagua se pondrá al día en la Tercera A recibiendo a Naval