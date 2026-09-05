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EEUU destruye tres petroleros iraníes en represalia a un ataque contra dos buques de guerra

Petrolero iraní en un ataque de Estados Unidos REMITIDA / HANDOUT por CENTCOM Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 05/9/2026

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(EUROPA PRESS) –

Estados Unidos ha informado este sábado de la destrucción de tres petroleros que pertenecerían a la Guardia Revolucionaria iraní en respuesta a un ataque contra dos buques de guerra estadounidenses desplegados en la zona del estrecho de Ormuz.

Las fuerzas estadounidenses han «inutilizado permanentemente» los petroleros de la Guardia Revolucionaria ‘M/T Downy’ cerca de la costa de la isla de Jarg y ‘M/T Stark 1’ cerca de Jask y han «destruido completamente» el petrolero vacío ‘M/T Kylo’, conocido también como ‘Noxen’, en el golfo de Omán con varios impactos en «lugares de importancia crítica» para que fuera inoperable después de dar orden a la tripulación de abandonar la nave».

El ataque es en represalia al lanzamiento de misiles balísticos por parte de la Guardia Revolucionaria contra dos buques de la armada estadounidense que patrullaban las aguas regionales. «Un portaaeronaves estadounidense y un destructor de misiles guiados evitaron varios ataques no provocados de Irán. Ningún personal militar estadounidense resultó dañado», ha explicado el Mando Central norteamericano.

Los tres petroleros destruios en represalia pertenecían a la «red fantasma» de Irán que sirve para financiar a la Guardia Revolucionaria, según el comunicado militar estadounidense, que destaca que los tres barcos «no tenían medios para defenderse».

«Que el mensaje para la Guardia Revolucionaria quede claro: si disparas contra dos de nuestros buques, te aplicaremos un mayor coste económico y eliminaremos tres de los vuestros», ha argumentado el comandante del Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidense, Brad Cooper.

«No vamos a vacilar en defender a las fuerzas estadounidenses y, si fuera necesario, destruir la limitada y vulnerable flota petrolera de Irán.

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