Fiesta en el Patricio Mekis: Deportes Rancagua golea a Naval con brillante ‘hat-trick’ de Camilo Leiton

En una maciza presentación futbolística, Deportes Rancagua se impuso con autoridad por 4-1 frente a Naval de Talcahuano este sábado en el Complejo Deportivo Patricio Mekis. La gran figura de la jornada fue el delantero Camilo Leiton, quien brilló con luz propia al matricularse con un triplete que lideró la sólida victoria del elenco local ante su público en la capital regional.

El compromiso arrancó con dinamismo desde los primeros pasajes. Aunque la escuadra chorera avisó primero a los 14 minutos mediante un peligroso remate de Arancibia que pasó cerca del pórtico rancagüino, los dueños de casa golpearon de inmediato. Apenas un minuto más tarde, tras una rápida recuperación en el mediocampo, Jorge Contreras desbordó por la banda derecha y conectó un centro raso para que Leiton mandara el balón al fondo de las redes en la primera aproximación local.

Con la ventaja en el marcador, el cuadro rancagüino continuó presionando por el sector derecho con un disparo de Leyton contenido por el meta rival a los 38′ y un tiro libre de Reyes desviado por la barrera a los 43′.

Por su parte, la visita casi encuentra la paridad al filo del descanso: a los 45 minutos, un centro desde la izquierda encontró a Pino, cuyo remate se estrelló de lleno en el travesaño en la opción más clara del conjunto navalino en la primera fracción.

Los rancagüinos fueron implacables

La segunda etapa inició con un feroz asedio de Deportes Rancagua, elenco al que le anularon un tanto por fuera de juego a los 48 minutos. La insistencia tuvo premio a los 56′, cuando el «Bombero del gol», Camilo Leiton, sacó un potente disparo por el centro del ataque para decretar el 2-0 transitorio, dejando sin posibilidades de reacción al guardameta del conjunto forastero.

El elenco de Talcahuano logró poner una cuota de suspenso a los 70 minutos con el descuento de Rodrigo Díaz, gracias a un tiro que rebotó en el poste antes de cruzar la línea de gol. Sin embargo, cualquier esperanza de remontada se disipó a los 72′, cuando un grosero error en la salida navalina fue capitalizado con frialdad por Leiton, quien selló su hat-trick y el 3-1 parcial con un remate contundente hacia la portería rival.

Anuncios

El broche de oro llegó a los 86 minutos a través de un envío aéreo desde la izquierda que conectó de cabeza Jorge «Cafú» Contreras, estructurando el 4-1 definitivo.

Con esta contundente goleada en el Patricio Mekis, Deportes Rancagua completó una actuación redonda que dejó satisfechos a los hinchas y ratificó su poderío ofensivo, alcanzando los 34 puntos en 21 partidos disputados y ubicado en la zona de clasificación para la liguilla por el ascenso al profesionalismo.

El “Depo” sigue en rancha y sigue fuerte en su idea de alcanzar un cupo para el profesionalismo. Foto: Nico Carrasco/El Rancagüino.

Ficha del partido

Deportes Rancagua (4): Bastián Fuentes, Julio Zúñiga, Lucas Espinoza, Williams Silva (85’, Francisco Escobar), Benjamín Miranda, Álvaro Redondo, Alejandro Zúñiga (80’, Enzo Pérez), Martin Serrano (80’, Kevin Gamboa), Jorge Contreras, Kevin Reyes, Camilo Leiton. DT: Ítalo Pinochet.

Naval de Talcahuano (1): José Martínez, Benjamín Urrutia, Leonardo Contreras, Benjamín Bello, Kevin Orellana (67’, Juan Andueza), Emanuel Arismendi, Matías Pino, Boris Sandoval, Rodrigo Díaz, Nicolás Arancibia (54’ Tomas Huerta), Gerald Toledo. DT: Sebastián Ortiz.

Árbitros: Daniel Parra, Marcelo Villagra, Francisco Muñoz, Patricio Madé.

Amonestados: Rodrigo Díaz (41’).

Goles: 1-0, 15’, Leiton; 2-0, 56’, Leiton; 2-1, 70’, Díaz; 3-1, 72’, Leiton; 4-1, 86’, Contreras.

Estadio: Patricio Mekis, Rancagua.