Adultos mayores de Machalí podrán acceder a descuentos en Hotel Termas de Cauquenes

Una nueva alternativa de descanso, recreación y turismo local tendrán los adultos mayores de Machalí gracias al convenio de colaboración suscrito entre la Municipalidad y Hotel Termas de Cauquenes.

El acuerdo permitirá que más de 4 mil personas mayores de 65 años, inscritas en el programa municipal de beneficios “Adulto Mucho Mejor”, puedan acceder a descuentos especiales en distintos servicios del tradicional recinto ubicado en la zona precordillerana de la comuna.

Las ventajas contemplan rebajas de entre 10% y 15% en las tarifas generales, además de alternativas especiales para delegaciones y grupos de alrededor de 20 personas. El beneficio también considera a un acompañante directo del titular de la tarjeta, facilitando la participación de quienes habitualmente realizan sus paseos junto a familiares, hijos o cuidadores.

La iniciativa busca ampliar las opciones de esparcimiento para las personas mayores y, al mismo tiempo, incentivar que los propios habitantes de Machalí conozcan y disfruten uno de los lugares más representativos de su patrimonio.

Un destino ligado a la historia de Machalí

Más de 4 mil personas de la tercera edad tendrán acceso a precios rebajados para visitar estas termas en Machalí.

El Hotel Termas de Cauquenes no es solamente un centro termal. Sus instalaciones forman parte de un lugar con más de 450 años de historia, vinculado a personajes como Bernardo O’Higgins, José de San Martín y Charles Darwin, además de la conocida estadía de Arturo Prat y Carmela Carvajal.

El recinto combina ese patrimonio con un entorno natural junto al río Cachapoal y la cordillera, además de alojamiento, gastronomía, spa, piscinas y espacios para eventos.

Sus aguas termales constituyen uno de sus principales atractivos. El reconocimiento oficial de sus propiedades se remonta a 1947, cuando fueron declaradas “fuente curativa”.

Actualmente, quienes visitan el complejo pueden acceder a piscinas termales y tinas individuales, además de otros espacios destinados al descanso y bienestar.

“Tenemos un parque centenario de más de 200 años, un bosque de encinos hermoso, está la cascada, el puente colgante y después pasar directamente a lo que es el centro termal, que en este momento cuenta con cuatro piscinas y tinas individuales de mármol, todo con la misma agua termal que aflora aquí mismo”, explicó Álvaro Pichara, gerente de Hotel Termas de Cauquenes.

El ejecutivo destacó además la experiencia del recinto trabajando con adultos mayores y señaló que durante los últimos 10 años han desarrollado iniciativas junto a más de 200 municipalidades.

“Estamos muy felices del convenio, en especial porque va a permitir que los adultos mayores de nuestra comuna se acerquen a las termas y puedan empezar a disfrutar de todos los beneficios”, afirmó.

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Descuentos y programas para grupos

Mes de la Patria también se celebra en Hotel Termas de Cauquenes.





De acuerdo con Pichara, el convenio considera descuentos de entre 10% y 15% en las tarifas generales y el desarrollo de programas especiales para delegaciones.

“Estamos súper abiertos a hacer más convenios, para que nos visite más gente, para no privarse de todos los beneficios de venir a bañarse en estas aguas que son realmente curativas y maravillosas”, sostuvo.

El objetivo es que las organizaciones de adultos mayores puedan incorporar el recinto dentro de sus alternativas de paseo y recreación, aprovechando tanto las instalaciones termales como las distintas posibilidades que ofrece el complejo.

Municipio busca fortalecer el vínculo con el patrimonio local

Históricas y reconocidas son estas aguas termales de la precordillera de nuestra región.





Para el alcalde de Machalí, Juan Carlos Abud, el convenio también tiene un componente relacionado con la identidad y la valoración de los atractivos de la comuna.

“Muchas veces los vecinos prefieren salir a otros lugares en vez de conocer lo propio”, planteó el jefe comunal, quien sostuvo que es necesario “generar una identidad, un apego de los vecinos con lo nuestro”.

Abud explicó que la tarjeta “Adulto Mucho Mejor” busca ampliar progresivamente sus beneficios. Inicialmente, el programa contemplaba, entre otras prestaciones, transporte gratuito, pero ahora también incorpora acuerdos con comercios y otros servicios.

“No solamente nos quisimos quedar con el transporte gratuito que obtienen los beneficiarios, sino que también asociar comercios, supermercados, ferreterías, y hoy estamos haciendo un gran avance con el turismo, con el Hotel Termas de Cauquenes, que es parte de nuestra identidad y de nuestra memoria histórica de la comuna”, destacó.

El alcalde agregó que existe una buena disposición por parte del recinto para recibir a los adultos mayores de la comuna bajo estas nuevas condiciones.

“Más zapatillas y menos pastillas”

Cascada, puente colgante y vegetación centenaria son algunos de los rincones más naturales que podemos disfrutar en el entorno.

La iniciativa también fue valorada por representantes de las organizaciones de personas mayores.

Ricardo Rocha Muñoz, presidente de la Unión Comunal de Personas Mayores de Machalí y del Club “Alegría de Vivir”, destacó el aporte que puede generar la colaboración entre el sector público y privado.

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“Cuando se acerca lo privado hacia lo que es del municipio y que vaya en beneficio de las personas, es algo muy grande y muy global, y es algo que se debe seguir haciendo en todo concepto porque las personas mayores ya han entregado una vida por el bienestar de este país”, señaló.

El dirigente destacó la importancia de mantener activas a las personas mayores y resumió la filosofía de su organización en una frase:

“No nos queremos quedar sentados, queremos pasear, hacer actividades y deporte. Por eso nuestro lema es más zapatillas y menos pastillas”.

Hotel Termas de Cauquenes: naturaleza, historia y aguas termales

También los adultos mayores pueden disfrutar de rincones y parajes naturales y tranquilos que brinda el complejo.

Ubicado en la zona precordillerana de Machalí, el Hotel Termas de Cauquenes combina patrimonio, naturaleza y servicios de descanso. El recinto cuenta con un parque centenario, alojamiento, restaurante, piscinas termales, tinas, spa y espacios para eventos.

La historia del lugar se extiende por más de cuatro siglos y sus instalaciones actuales conservan elementos arquitectónicos y espacios que recuerdan distintas etapas de su desarrollo. Entre ellos destacan el pabellón central, las tinas de mármol y sectores construidos con materiales tradicionales.

El entorno natural es otro de sus atractivos. El complejo se encuentra junto al río Cachapoal y rodeado por áreas verdes, lo que permite complementar la experiencia termal con paseos y momentos de descanso.

Además de sus servicios para visitantes individuales y familias, el hotel cuenta con infraestructura para grupos, empresas y organizaciones, incluyendo salones, terrazas y alternativas gastronómicas.

La información sobre los descuentos y programas especiales para los beneficiarios de la tarjeta “Adulto Mucho Mejor” será difundida a través de las redes de los clubes pertenecientes a la Unión Comunal de Personas Mayores y de los canales de comunicación de la Municipalidad de Machalí.