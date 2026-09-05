Incendio afectó a automotora en Rancagua

A eso de las 21 horas, y por causas que deberán ser investigadas, un incendio comenzó al interior de las instalaciones de una conocida automotora en la Av Miguel Ramírez en Rancagua, al ser fin de semana las instalaciones se encontraban cerradas debiendo bomberos forzar la entrada al recinto para combatir las llamas y evitar que el fuego se extendiese a otras dependencias del local comercial, producto del fuego resultó la estructura con daños parciales debiendo evaluarse eventuales daños en alguno de los vehículos en exhibición.

Para el control de la emergencia se hizo necesario el corte de tránsito de la pista de bajada de av Miguel Ramírez.