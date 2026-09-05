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Los enviados de Trump llegan a Moscú para relanzar las negociaciones para el fin de la guerra en Ucrania

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(EUROPA PRESS) –

Los enviados del presidente estadounidense, Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner han llegado este sábado a Moscú en un vuelo especial militar estadounidense, para mantener contactos con el Kremlin y presentar, previsiblemente, una propuesta para poner fin a la guerra en Ucrania.

Witkoff y Kushner han sido recibidos en el Aeropuerto Internacional de Moscú-Vnúkovo por el representante especial del presidente ruso, Vladimir Putin para Inversiones y Cooperación Económica con Países Extranjeros y director del Fondo de Inversiones Directas de Rusia, Kiril Dimitriev, según recoge la agencia de noticias oficial rusa TASS.

El avión ha aterrizado a las 12.52 horas de Moscú (11.52 horas en la España peninsular) en el avión identificado como SAM934 de las Fuerzas Aéreas estadounidenses procedente de Miami y tras hacer escala en Helsinki, según la información del portal de seguimiento de vuelos FlightRadar.

El presidente Putin ha destacado en declaraciones a la prensa que Witkoff y Kushner «siempre son bienvenidos» como invitados en Rusia y que Moscú «está feliz de trabajar con ellos». El viernes, el portavoz presidencial ruso, Dimitri Peskov, aseguró que informarían de cualquier contacto con los representantes estadounidenses en cuanto tuviera lugar.

Trump, por su parte, había adelantado que Kushner y Witkoff trasladarían a Moscú una propuesta para poner fin a la guerra en Ucrania.

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