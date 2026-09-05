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“Minecraft Experience – Moonlight Trail” aterriza en Chile: ¿Cómo llegar desde Rancagua?

“Moonlight Trail” se instalará en ParqueMet desde el 8 de octubre con un recorrido nocturno de más de un kilómetro por distintos biomas inspirados en el popular videojuego.

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El universo de Minecraft dejará por un momento las pantallas para convertirse en una experiencia presencial en la Región Metropolitana, pues desde el próximo jueves 08 de octubre ParqueMet recibirá “Minecraft Experience: Moonlight Trail”, una aventura inmersiva y al aire libre que permitirá a los asistentes recorrer durante aproximadamente una hora un circuito inspirado en el videojuego más vendido de todos los tiempos.

La experiencia contempla un recorrido de más de un kilómetro bajo las estrellas, atravesando ocho biomas interactivos, entre ellos ruinas antiguas, bosques de cerezos, cuevas luminosas y cascadas.

Durante la aventura, los participantes deberán recolectar recursos, fabricar objetos, enfrentarse a los tradicionales “mobs” y trabajar en equipo para cumplir una misión central: restaurar el antiguo faro o “Beacon”.

El recorrido comienza en El Campamento y culmina en La Aldea, luego de una batalla final en la que los participantes deberán defender y restaurar el faro. Además, quienes completen la experiencia recibirán una capa digital exclusiva de edición limitada para Minecraft: Bedrock Edition, cuyo código será enviado posteriormente por correo electrónico.

Todo sobre las entradas

Las entradas tienen valores desde $23.000 por persona, más cargo por servicio, y se pueden adquirir exclusivamente a través de Ticketmaster. La venta general inició el miércoles 03 de septiembre a las 12:00 horas, mientras que quienes se inscribieron previamente en la lista de espera cuentan con acceso exclusivo entre las 9:00 y las 11:59 horas.

Además, los afiliados de Caja Los Andes pudieron acceder a una preventa exclusiva desde el martes 02 de septiembre, con un 20% de descuento para los primeros 20 mil tickets, de acuerdo con la información entregada por la organización.

¿Cómo llegar desde Rancagua?

Quienes viajen desde la capital regional de O’Higgins deben tener en consideración que el evento se centrará en ParqueMet, ubicado en Avenida El Cerro 1905, Providencia, específicamente en el sector del Cerro San Cristóbal.

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Desde Rancagua se puede viajar hacia Santiago por la Ruta 5, para luego continuar hacia el sector de Providencia y ParqueMet. La organización recomienda utilizar una aplicación de navegación para planificar el trayecto y revisar las condiciones del tránsito antes de salir.

Una vez en Santiago, también es posible acceder en transporte público, ya que la estación de Metro más cercana es Pedro de Valdivia, en la Línea 1, desde donde son aproximadamente cinco minutos caminando hasta el acceso por Emeterio Larraín Bunster con Avenida El Cerro. También existen recorridos RED que llegan hasta el sector de Clínica Indisa, entre ellos los servicios 409, 410, 410e, 502, 502c, 542 y 546e.

Adicionalmente, si van en auto desde Rancagua, el acceso vehicular al evento corresponde al sector de estacionamiento Carlos Casanueva, en Avenida El Cerro 1905, y los estacionamientos son pagados y de disponibilidad limitada, por lo que se recomienda reservarlos con anticipación junto con la entrada.

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