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Minsal destaca avances del Hospital Franco Ravera Zunino en resolución quirúrgica

Una delegación del Ministerio de Salud recorrió el establecimiento para conocer la implementación de los Centros Regionales de Resolución y valoró el aumento de pacientes operados, la diversificación de procedimientos y la incorporación de este modelo a la cirugía mayor ambulatoria.

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Una delegación del Ministerio de Salud visitó el Hospital Dr. Franco Ravera Zunino (HFRZ) para conocer en terreno los avances alcanzados por el establecimiento en la implementación de los Centros Regionales de Resolución (CRR), estrategia que busca mejorar y agilizar la resolución quirúrgica de los pacientes.

Durante la jornada, el equipo ministerial recorrió las áreas vinculadas al proceso quirúrgico y revisó el trabajo desarrollado por el hospital, poniendo especial atención en el aumento del número de pacientes operados, la diversidad de procedimientos realizados y la extensión de la estrategia hacia otros espacios de la actividad quirúrgica del recinto.

Desde el Ministerio de Salud destacaron que el modelo CRR no se limita a aumentar el número de intervenciones, sino que considera el proceso completo de atención quirúrgica.

“Ser CRR va más allá de un alto rendimiento, significa mirar todo el proceso quirúrgico desde que al paciente se le solicita la cirugía hasta que se opera y cómo centramos nuestra atención en ellos”, explicó Pamela Pérez, matrona del Ministerio de Salud e integrante del equipo CRR.

Una estrategia que se extiende a la cirugía ambulatoria

Durante la visita también se valoró la capacidad del Hospital Franco Ravera Zunino para incorporar esta metodología a distintos espacios de su actividad quirúrgica.

Pérez destacó que los avances alcanzados responden principalmente al trabajo desarrollado por los propios hospitales y sus equipos, junto con el monitoreo que realiza el Servicio de Salud respecto de la actividad de los pabellones de su red.

Desde el establecimiento, en tanto, señalaron que la experiencia adquirida a través de los CRR ha permitido ampliar el alcance de la estrategia y proyectarla hacia el conjunto de la actividad quirúrgica ambulatoria.

El director (s) del Hospital Franco Ravera Zunino, doctor Fernando Millard, valoró la visita como una oportunidad para mostrar directamente el trabajo desarrollado y recibir nuevas orientaciones para continuar avanzando.

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“Esto partió con dos o tres quirófanos usados de una manera especial, pero hoy estamos adaptando todo a cirugía mayor ambulatoria, no solamente al CRR”, señaló.

De acuerdo con Millard, el objetivo es consolidar un modelo de trabajo que no quede circunscrito a los pabellones destinados inicialmente a los Centros Regionales de Resolución, sino que pueda incorporarse de manera progresiva a toda la actividad quirúrgica ambulatoria del establecimiento.

La visita del equipo ministerial permitió revisar en terreno este proceso y conocer las medidas implementadas por el hospital para avanzar en la resolución de intervenciones quirúrgicas, en un modelo que busca poner al paciente en el centro del proceso y optimizar el funcionamiento de los pabellones.

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