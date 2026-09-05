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O’Higgins es de Primera: Derrotó a Deportes Puerto Montt y retorna a la máxima categoría del fútbol femenino nacional

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Era la última instancia para conseguir el ansiado ascenso, y lo logró. Este sábado, en el estadio Chinquihue de Puerto Montt, O’Higgins de Rancagua consiguió el tercer y último cupo para volver a Primera División Femenina tras derrotar a las “Hijas del Temporal” mediante lanzamientos penales (1-3).

Las rancagüinas, en este lance, debieron bregar desde atrás para conseguir forzar la definición desde los doce pasos.

En el 6′ el conjunto dueño de casa abrió el marcador. Antonella Vigrarán definió tras capturar un centro desde la derecha para el parcial 1-0.

Pero, en el 29′, una arremetida por el centro del ataque, Javiera Garrido colocó la paridad que terminó siendo definitiva.

Definición desde los doce pasos

El último cupo de ascenso se definió desde el punto penal. Allí, las celestes se hicieron fuertes, pese a que la serie no comenzó bien. La portera local Camila Ojeda le tapó el tiro a Sofía Pardo. Pero, en el siguiente tiro, Paz Cárdenas mantuvo la emoción al contener el lanzamiento de Javiera Blanco. Además, Cárdenas, tapó el tiro de Antonella Villagrán que terminó definiendo la serie.

De ahí para adelante, la serie se tiñó de celeste. Javiera Garrido, Patricia Manríquez y Belén Ormeño anotaron sus respectivos penales y con eso, las Capitas, festejaron su retorno a Primera División Femenina luego de tres temporadas en el Ascenso.

Las rancagüinas se impusieron mediante los lanzamientos penales y lograron el ascenso a la Primera División 2027. Foto: Deportes Puerto Montt.

Una alegría enorme

En declaraciones a “Mi Sur Deportes”, la portera Cárdenas, dijo que “ya veníamos de una definición a penales contra Cobresal, así que estábamos confiadas. Y ahora a disfrutar”.

Asimismo, Paz Cárdenas, se mostró feliz de haber respondido, especialmente en la tanda de definitiva.

En tanto, Javiera Garrido, comentó que “teníamos que luchar todas las pelotas, los dos equipos tenían ganar de ascender, pero nosotras tuvimos más corazón”.

Finalmente, el técnico Manuel Alarcón, puntualizó que “estoy orgulloso. Se los dije a las niñas, hoy se nos dio, tuvimos mucha confianza en los penales”. Es más, expresó que “ahora tendremos que comenzar a armar la temporada 2027, hay que preparar un plantel para competir porque el torneo es diferente”.

De esta manera, el elenco celeste tendrá que pensar ahora en reforzar al grupo de futbolistas para cumplir un buen papel en la serie mayor del fútbol femenino nacional.

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