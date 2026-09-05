Olfato: el sentido que puede llevarnos de vuelta a un recuerdo en segundos

Un aroma puede hacer que una persona vuelva, en cuestión de segundos, a la cocina de su infancia, recuerde a alguien que ya no está o evoque un lugar que creía olvidado. Aunque muchas veces pasa inadvertido frente a la vista o el oído, el olfato mantiene una estrecha relación con la memoria y las emociones.

“Oler es una forma primordial de percibir, recordar, emocionarse y relacionarse con el mundo. Un simple aroma puede transportarte en pocos segundos a un recuerdo olvidado”, señala Laura López-Mascaraque, doctora en Neurociencias y profesora de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España.

La especialista, autora de El fascinante universo del olfato, plantea que este sentido debe ser entendido mucho más allá de su función para identificar aromas. A su juicio, participa en decisiones cotidianas, relaciones, alimentación, percepción del peligro e incluso en la creación de ambientes y experiencias emocionales.

“Lo que percibimos como un simple aroma es en realidad el resultado de un diálogo sofisticado entre la química del entorno y la biología del cerebro”, explica.

Oler, en el fondo, es recordar con el cuerpo. Bastan unas moléculas suspendidas en el aire para que una historia entera, dormida en algún rincón del cerebro, se despierte. Foto: Wayhomestudio/Magnific.

Un camino directo hacia la memoria

Cada vez que respiramos, moléculas presentes en el ambiente ingresan a la nariz y activan redes neuronales capaces de identificar y diferenciar distintos olores. Esa información es procesada por el cerebro y puede transformarse en sensaciones, emociones y recuerdos.

Según López-Mascaraque, una de las particularidades del olfato está relacionada precisamente con la forma en que sus señales llegan al cerebro.

Las señales olfativas viajan desde el epitelio nasal hasta el bulbo olfativo y, desde allí, se conectan con regiones del sistema límbico, entre ellas la amígdala y el hipocampo, estructuras vinculadas con el procesamiento de las emociones y la memoria.

En comparación, otros sentidos siguen rutas más mediadas antes de llegar a determinadas áreas de procesamiento cerebral.

Esta conexión ayuda a explicar por qué un olor puede generar una reacción emocional antes incluso de que seamos capaces de identificarlo conscientemente.

“Ese acceso directo del olfato al cerebro puede conmovernos antes de que sepamos por qué. Un perfume familiar puede detenernos en seco, un aroma desconocido puede despertar inquietud o deseo sin que medie pensamiento”, señala la investigadora.

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Oler una fragancia basta para devolvernos, en un instante, a una escena que creíamos perdida, como los desayunos con café por las mañanas durante unas vacaciones familiares. Foto: Battlecreek Coffee Roasters/ Unsplash.

El olor de la infancia

La experiencia cotidiana ofrece numerosos ejemplos. El olor de la tierra mojada antes de una lluvia, el perfume de una persona querida o el aroma de una comida pueden despertar recuerdos que parecían perdidos.

“Por eso un olor puede transportarnos de inmediato a un momento de la infancia, a una persona o a un lugar”, explica López-Mascaraque.

La especialista describe esta capacidad como una conexión entre el aire, la emoción y la propia historia personal.

“Oler, en el fondo, es recordar con el cuerpo. Bastan unas moléculas suspendidas en el aire para que una historia entera, dormida en algún rincón del cerebro, se despierte”, sostiene.

La intensidad de esa experiencia también está relacionada con la historia individual. Un mismo olor no necesariamente provoca la misma reacción en dos personas, porque cada individuo construye a lo largo de su vida sus propias asociaciones entre aromas, situaciones y emociones.

“El incienso puede oler a calma espiritual para unos y a duelo para otros; el café puede ser hogar o nostalgia, según quién lo respire”, ejemplifica.

Un sentido que también influye en nuestras decisiones

La influencia del olfato no se limita a los recuerdos. De acuerdo con la neurocientífica, este sentido participa silenciosamente en numerosos aspectos de la vida cotidiana.

La elección de alimentos, la atracción entre personas, la percepción de situaciones potencialmente peligrosas y la creación de determinados ambientes son algunos de los ámbitos en los que intervienen los olores.

También tiene un papel en áreas como la gastronomía, el arte, el marketing y la construcción de identidades culturales.

“Los olores están por todas partes: en la piel, en la memoria, en la comida, en los rituales, en el deseo, en el peligro y también en la belleza. Son invisibles, pero nos atraviesan y nos transforman”, afirma López-Mascaraque.

La forma en que cada persona percibe los olores, además, no es idéntica. La genética, la cultura y las experiencias acumuladas influyen en la manera en que se reconocen y valoran los distintos aromas.

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Por eso, más que una simple herramienta para identificar sustancias presentes en el ambiente, el olfato puede entenderse como parte de la manera en que cada persona construye su relación con el mundo.

La ciencia mira nuevamente a la nariz

La creciente atención científica sobre el olfato también está ampliando sus posibles aplicaciones. Según López-Mascaraque, este sentido está siendo estudiado como una herramienta para avanzar en áreas relacionadas con la salud, la tecnología y el conocimiento del funcionamiento cerebral.

Su importancia, plantea, también invita a reconsiderar la forma en que entendemos nuestra propia percepción.

“La realidad no solo se ve y se escucha, sino que también se respira”, sostiene.

En cada respiración existe información química que el cerebro procesa y relaciona con experiencias anteriores. Algunas de esas señales pueden pasar inadvertidas durante buena parte del día, mientras que otras tienen la capacidad de abrir, de manera inesperada, una puerta hacia recuerdos y emociones.

Por eso, un perfume, una comida o incluso el olor de una calle después de la lluvia pueden convertirse en mucho más que un estímulo pasajero: pueden ser el punto de partida para recuperar, por unos instantes, una parte de nuestra propia historia.