Por unas Fiestas Patrias alegres, pero seguras

Este 2026 tendremos unas Fiestas Patrias más acotadas que en otros años. El calendario nos entrega dos feriados —viernes 18 y sábado 19 de septiembre— que, sumados al domingo, permitirán a muchos disfrutar de un fin de semana de celebración. Para otros, especialmente quienes deben trabajar el sábado, el descanso será incluso más breve.

Pero que el “18” sea corto no significa que vaya a ser menos intenso. Como cada año, se esperan desplazamientos dentro y fuera de la región, reencuentros familiares, fondas, ramadas y múltiples actividades que nos permitirán volver a encontrarnos con tradiciones que forman parte de nuestra identidad.

Y precisamente porque serán días de celebración, también debemos ser conscientes de los riesgos que pueden acompañarlos.

Las Fiestas Patrias son una época en que aumenta la movilidad y, lamentablemente, también pueden producirse accidentes de tránsito asociados al consumo irresponsable de alcohol, al exceso de velocidad, al cansancio o a conductas imprudentes. Cada septiembre, junto con la música, la cueca y los encuentros familiares, aparecen también noticias que nadie quisiera leer: personas que pierden la vida o quedan gravemente heridas, y familias que deben enfrentar consecuencias irreparables.

Las campañas de prevención son necesarias. Los llamados a la prudencia también. Las fiscalizaciones y los controles cumplen un papel fundamental. Pero ninguna de estas medidas puede reemplazar una decisión que es, finalmente, personal: no conducir después de beber, respetar las normas de tránsito y actuar pensando también en quienes comparten nuestras calles y carreteras.

Celebrar responsablemente no significa disfrutar menos. Al contrario. Significa entender que una fiesta, por importante que sea, nunca puede estar por encima de la vida y la seguridad de las personas.

En la Región de O’Higgins tenemos la oportunidad de demostrar que podemos celebrar nuestras tradiciones con alegría y responsabilidad. Que estos días estén marcados por la música, la gastronomía, los juegos, la cueca y los reencuentros, y no por las páginas rojas que año tras año nos recuerdan el costo de una mala decisión.

Anuncios

Festejar, sí. Pero con cuidado.

Disfrutar, sí. Pero sin poner en riesgo lo más valioso.

Porque el mejor brindis de estas Fiestas Patrias será aquel que podamos repetir el próximo año, sanos, juntos y con la tranquilidad de no tener que lamentar una tragedia que pudo evitarse.