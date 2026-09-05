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Rancagua celebró el Día del Canto Coral Chileno en la población Granja

-La jornada se realizó en la Iglesia San José Obrero y reunió a dos agrupaciones locales en torno al lema "Para que todo Chile Cante".

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Con una entusiasta participación de la comunidad, Rancagua se hizo presente en la conmemoración del Día del Canto Coral Chileno, representando a la Región de O’Higgins en la convocatoria realizada por la Federación Nacional de Coros de Chile.

El encuentro tuvo lugar en la Iglesia San José Obrero de la Población Granja, que acogió a dos destacadas agrupaciones locales, mientras que la organización estuvo a cargo de la Agrupación Coral Gaudium, dirigida por el profesor Eduardo Torres Zúñiga, y contó con la participación del Coro de Profesores Fernando Morales Acevedo, bajo la dirección de la maestra Viviana Mella.

Bajo el lema «Para que todo Chile Cante», ilusión del recordado maestro Mario Baeza Gajardo, el programa contempló un repertorio de cánticos tradicionales interpretados en conjunto por ambos coros al inicio, intermedio y cierre del concierto.

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue la participación activa del público asistente, que se sumó con sus voces a la interpretación del canon Alleluia, basado en un tema melódico de W.A. Mozart, cumpliendo así con el espíritu integrador y participativo que inspira esta conmemoración a nivel nacional.

Debido al éxito de la actividad y la positiva recepción, la comunidad solicitó a los organizadores realizar un nuevo encuentro a fin de año, bajo el lema «Cantemos en Navidad».

Desde la organización agradecieron especialmente la excelente disposición de los sacerdotes de la Orden del Verbo Divino, que facilitaron las dependencias de la parroquia para la realización de este concierto coral.

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