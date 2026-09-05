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San Francisco Javier recorre las comunidades de Peralillo rumbo a su fiesta patronal

La imagen del santo patrono inició el 26 de julio un recorrido que se extenderá hasta el 29 de noviembre. La comunidad prepara además la recuperación de elementos históricos del templo, construido en 1913.

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La imagen de San Francisco Javier, patrono de la parroquia de Peralillo, continúa su peregrinación por las distintas comunidades de la comuna, una tradición que cada año reúne a los fieles en torno a la preparación de su fiesta patronal.

El recorrido comenzó el 26 de julio y se extenderá hasta el 29 de noviembre, antes de la celebración de la fiesta patronal, programada para el 3 de diciembre.

“Todo el segundo semestre, por así decirlo, la parroquia está en modo San Francisco Javier”, explicó el párroco de la comunidad, padre René Gaete.

La peregrinación no se limita al traslado de la imagen de una localidad a otra. De acuerdo con el sacerdote, también convoca a numerosos feligreses que acompañan las visitas y aprovechan la instancia para compartir con otras comunidades.

“Es muy bonita esta visita porque alegra a la parroquia”, señaló Gaete, destacando que el recorrido permite conocer otros sectores, compartir la mesa y las expresiones folclóricas, pero especialmente vivir “la alegría de la fe”.

Una tradición que recorre la comuna

Durante este año, la imagen visitará las comunidades de Ligueino, Rinconada de Peralillo, Rinconada de Palmilla, El Olivar, San Diego, Población Rinconada de Molineo, Molineo, Piuchén, Reto, Parrones, Calleuque, San Miguel de Calleuque, El Barco, Los Cardos Casa, La Troya y Los Cardos Peralillo.

La comunidad parroquial ha mantenido esta tradición como una forma de fortalecer los vínculos entre los distintos sectores y preparar de manera conjunta la celebración de su patrono.

El padre René Gaete destacó que, pese a las lluvias y las dificultades registradas durante este segundo semestre, la peregrinación ha continuado y ha encontrado una respuesta entusiasta entre los fieles.

Recuperación del patrimonio del templo

La celebración de este año tendrá además un componente especial relacionado con la puesta en valor del patrimonio parroquial.

Con apoyo de personas cercanas a la comunidad, se trabaja en la recuperación de las puertas originales del templo, construido en 1913 y afectado por el terremoto. La intención es que estas piezas puedan ser reinstaladas durante diciembre.

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A este proyecto se suma la preparación de una pequeña vitrina histórica, en la que se exhibirán piezas de valor que hasta ahora permanecían guardadas.

La iniciativa busca acercar a los fieles a la historia del templo y reforzar su reconocimiento como parte del patrimonio vivo de Peralillo.

Así, la peregrinación de San Francisco Javier no solo antecede a la fiesta patronal del 3 de diciembre, sino que también permite a la comunidad reencontrarse con parte de su propia historia, mientras la imagen del santo continúa recorriendo los distintos sectores de la comuna.

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