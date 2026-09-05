San Marcos quiere volver a festejar frente a D. Copiapó

Desde las 20:00 horas, San Marcos y D. Copiapó se enfrentan hoy, en el estadio Carlos Dittborn, por la fecha 24 del campeonato 2026.

Así llegan San Marcos y D. Copiapó

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de San Marcos en partidos del campeonato 2026

San Marcos sufrió un duro golpe al caer 0 a 2 en la ultima jornada ante Cobreloa. En los duelos previos, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 3. Durante esas jornadas, le han hecho 8 goles y ha marcado 3 a sus contrincantes.

Últimos resultados de D. Copiapó en partidos del campeonato 2026

D. Copiapó viene de perder contra D. Antofagasta por 0 a 4. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 2 oportunidades, igualó en 1 y ganó 1. Marcó 6 goles y recibieron 11.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 1 empate y 3 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 25 de abril, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y el marcador favoreció a San Marcos con un marcador de 0-3.

El local se ubica en el noveno puesto con 30 puntos (7 PG – 9 PE – 6 PP), mientras que el visitante tiene 30 unidades y se coloca en décimo lugar de la tabla (8 PG – 6 PE – 8 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Santiago Wanderers 44 23 12 8 3 18 2 Cobreloa 41 22 11 8 3 17 3 D. Antofagasta 37 22 10 7 5 18 9 San Marcos 30 22 7 9 6 5 10 D. Copiapó 30 22 8 6 8 -4

Anuncios

Fechas y rivales de San Marcos en los próximos partidos del campeonato 2026

Fecha 25: vs Recoleta: 9 de septiembre – 18:00 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Curicó Unido: 13 de septiembre – 15:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Dep. Santa Cruz: 3 de octubre – 20:00 (hora Argentina)

Fecha 27: vs D. Antofagasta: 11 de octubre – 12:30 (hora Argentina)

Fecha 28: vs D. Puerto Montt: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de D. Copiapó en los próximos partidos del campeonato 2026

Fecha 25: vs Magallanes: 9 de septiembre – 20:30 (hora Argentina)

Fecha 26: vs U. San Felipe: 14 de septiembre – 18:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs D. Puerto Montt: 3 de octubre – 15:00 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Cobreloa: 11 de octubre – 15:00 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Unión Española: Fecha y horario a confirmar

Horario San Marcos y D. Copiapó, según país

Argentina: 21:00 horas

Colombia y Perú: 19:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.