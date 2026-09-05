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San Nicolás de Tolentino regresará este domingo a su templo en La Estrella

La imagen del santo patrono recorrerá por última vez las comunidades de la parroquia antes de volver a la iglesia, en una jornada que incluirá un peregrinaje, la participación de huasos a caballo, un desayuno comunitario y una Misa a la Chilena.

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Después de dos meses recorriendo distintas comunidades de la parroquia, la imagen de San Nicolás de Tolentino regresará este domingo 6 de septiembre a su templo en La Estrella, en una jornada que dará inicio a las actividades preparatorias de su fiesta patronal, que se celebrará el jueves 10 de septiembre.

El regreso de la imagen contempla un peregrinaje que comenzará a las 10:00 horas, desde la última comunidad que recibió la visita del santo. Desde allí, los fieles se trasladarán juntos hasta el templo parroquial.

A la actividad se sumarán huasos a caballo, quienes acompañarán el recorrido y rendirán homenaje al patrono de la parroquia, en una celebración que combinará las expresiones de fe con tradiciones características de la zona campesina de O’Higgins.

El administrador parroquial, padre Alejandro Fredes, explicó que la jornada será un anticipo de la celebración patronal y una oportunidad para acompañar a San Nicolás de Tolentino en su regreso al templo.

Luego del peregrinaje, a las 11:00 horas se realizará un desayuno comunitario y, al mediodía, se celebrará una Misa a la Chilena.

Preparativos para la fiesta patronal

El regreso de la imagen marcará también el comienzo de las actividades que desembocarán en la fiesta patronal de la Parroquia San Nicolás de Tolentino de La Estrella, cuya celebración central tendrá lugar el jueves 10 de septiembre.

La jornada comenzará a las 11:00 horas con una procesión por las calles del pueblo, seguida de homenajes y distintas expresiones de la cultura local.

Entre las actividades contempladas se encuentran bailes preparados por adultos mayores de la comuna y el tradicional esquinazo, antes de dar paso a la Misa solemne, que contará nuevamente con la presencia del obispo de Rancagua, monseñor Guillermo Vera Soto.

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El padre Alejandro Fredes invitó a participar tanto a los habitantes de La Estrella como a personas de comunas vecinas.

“Todo el que quiera participar es muy bienvenido. Las puertas de la iglesia siempre estarán abiertas para todos aquellos que quieran acercarse a Dios”, señaló.

De esta manera, la comunidad de La Estrella cerrará el recorrido de dos meses de la imagen de su santo patrono por las distintas comunidades parroquiales y dará paso a las actividades centrales de su fiesta, que se celebrará el 10 de septiembre

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