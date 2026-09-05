Facebook-f Instagram X-twitter Youtube Tiktok Linkedin

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

Una invitación a orar por la patria en el Te Deum

La celebración litúrgica se realizará el 18 de septiembre a las 9:45 horas en la Parroquia San Francisco de Rancagua. El obispo destacó que esta tradicional oración no corresponde solo a las autoridades, sino que es una expresión de toda la Iglesia que se reúne para orar por Chile, sus autoridades y sus habitantes.
En la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Quinta de Tilcoco, el padre Arul celebró el 15 de septiembre, el tradicional Te Deum, para agradecer y elevar nuestras plegarias por Chile.

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

Con un llamado a vivir el Te Deum como una verdadera expresión de oración comunitaria por Chile, el obispo de Rancagua, monseñor Guillermo Vera, invitó a autoridades, sacerdotes, diáconos y comunidades parroquiales a participar de esta celebración, que tendrá lugar el próximo 18 de septiembre, a las 9:45 horas, en la Parroquia San Francisco.

El obispo enfatizó que el Te Deum es la oración de la Iglesia por la patria y que, por lo mismo, su celebración no debe entenderse como un acto reservado al obispo y las autoridades.  “El Te Deum es la oración de la Iglesia por Chile, por sus autoridades, por toda su gente. Es la oración de la Iglesia Católica por nuestra patria”, señaló.

En este sentido, monseñor Vera extendió una invitación especial a los sacerdotes y diáconos de la diócesis para que puedan convocar a los integrantes de sus comunidades, incorporando a los consejos parroquiales, grupos de catequesis y otras instancias pastorales.

Encomendados a la Virgen del Carmen

La celebración de este año tendrá además un significado especial, ya que estará marcada por la conmemoración de los 100 años de la coronación de la Virgen del Carmen, patrona de Chile, por lo que durante el Te Deum se hará una especial referencia a este aniversario, poniendo también bajo la protección de la Virgen del Carmen la vida y el futuro del país.

El obispo de Rancagua señaló que este momento de oración adquiere especial relevancia frente a la realidad que vive Chile, destacando la necesidad de recurrir a la oración y fortalecer los vínculos de fraternidad y esperanza.

La invitación es, por tanto, abierta a toda la comunidad para que se sumen a esta celebración y hagan del Te Deum una expresión visible de una Iglesia que, unida, eleva su oración por Chile, sus autoridades y cada uno de sus habitantes.

Anuncios
Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
Orense y Guayaquil City se encuentran en la fecha 29
4 minutos hace
Emelec se enfrenta ante la visita Manta F.C. por la fecha 29
5 minutos hace
Se enfrentan Mushuc Runa y Leones FC por la fecha 29
5 minutos hace
Orense y Guayaquil City se encuentran en la fecha 29
4 minutos hace
Emelec se enfrenta ante la visita Manta F.C. por la fecha 29
5 minutos hace
Anuncios
WhatsApp Image 2026-08-28 at 14.28.55
Más que vino: Cachapoal construye una nueva identidad turística
797162_0
Cobresal visita a Deportes Limache por la fecha 22
Anuncios
Mateo Nicolás junto a sus padres, Claudia González y Víctor Cabezas, en su hogar de Machalí
Mateo todavía corre y juega, pero sus padres luchan contra el tiempo para que pueda seguir caminando
797164_0
Colo Colo quiere mantenerse en la punta del campeonato
797159_0
O’Higgins se enfrenta ante la visita U. La Calera por la fecha 22
798275_0
D. Antofagasta y Recoleta se encuentran en la fecha 24
Anuncios
798272_2
San Marcos supera por 2-1 a D. Copiapó con gol agónico tras dar vuelta el partido
797158_2
Juan Martín Lucero ayudó con doblete a Universidad de Chile en victoria 4-2 frente a Coquimbo Unido
san nicolas3
San Nicolás de Tolentino regresará este domingo a su templo en La Estrella
rancagua naval 1
Fiesta en el Patricio Mekis: Deportes Rancagua golea a Naval con brillante ‘hat-trick’ de Camilo Leiton
797161_2
A U. Católica no le sobró nada, pero venció a Everton por 1 a 0
GOIC 10
Con gratitud, la Iglesia de Rancagua recordó a monseñor Alejandro Goic a un año de su Pascua
Anuncios