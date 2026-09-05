Una invitación a orar por la patria en el Te Deum

Con un llamado a vivir el Te Deum como una verdadera expresión de oración comunitaria por Chile, el obispo de Rancagua, monseñor Guillermo Vera, invitó a autoridades, sacerdotes, diáconos y comunidades parroquiales a participar de esta celebración, que tendrá lugar el próximo 18 de septiembre, a las 9:45 horas, en la Parroquia San Francisco.

El obispo enfatizó que el Te Deum es la oración de la Iglesia por la patria y que, por lo mismo, su celebración no debe entenderse como un acto reservado al obispo y las autoridades. “El Te Deum es la oración de la Iglesia por Chile, por sus autoridades, por toda su gente. Es la oración de la Iglesia Católica por nuestra patria”, señaló.

En este sentido, monseñor Vera extendió una invitación especial a los sacerdotes y diáconos de la diócesis para que puedan convocar a los integrantes de sus comunidades, incorporando a los consejos parroquiales, grupos de catequesis y otras instancias pastorales.

Encomendados a la Virgen del Carmen

La celebración de este año tendrá además un significado especial, ya que estará marcada por la conmemoración de los 100 años de la coronación de la Virgen del Carmen, patrona de Chile, por lo que durante el Te Deum se hará una especial referencia a este aniversario, poniendo también bajo la protección de la Virgen del Carmen la vida y el futuro del país.

El obispo de Rancagua señaló que este momento de oración adquiere especial relevancia frente a la realidad que vive Chile, destacando la necesidad de recurrir a la oración y fortalecer los vínculos de fraternidad y esperanza.

La invitación es, por tanto, abierta a toda la comunidad para que se sumen a esta celebración y hagan del Te Deum una expresión visible de una Iglesia que, unida, eleva su oración por Chile, sus autoridades y cada uno de sus habitantes.