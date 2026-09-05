Coquimbo Unido se enfrentará a Universidad de Chile por la fecha 22

Hoy, a partir de las 20:00 horas, juegan Universidad de Chile y Coquimbo Unido por la fecha 22 del campeonato chileno, en Nacional.

Así llegan Universidad de Chile y Coquimbo Unido

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 1 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Universidad de Chile en partidos del campeonato chileno

Universidad de Chile no pudo ante U. Concepción en el Bicentenario Municipal de La Florida. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 3 juegos y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 6 goles y logró anotar 9 a sus rivales.

Últimos resultados de Coquimbo Unido en partidos del campeonato chileno

En la fecha pasada, Coquimbo Unido finalizó con un empate 1-1 ante D. Concepción. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 2 empates y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 5 goles y le han encajado 6 tantos.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 2 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 14 de marzo, en el torneo Chile – Primera División 2026, y Universidad de Chile sacó un triunfo, con un marcador 0 a 1.

El anfitrión está en el tercer puesto con 36 puntos (10 PG – 6 PE – 5 PP), mientras que la visita acumula 29 unidades y se ubica en noveno lugar en el campeonato (8 PG – 5 PE – 7 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Colo Colo 52 21 17 1 3 26 2 U. Católica 36 21 11 3 7 15 3 Universidad de Chile 36 21 10 6 5 11 4 Everton 33 21 9 6 6 11 9 Coquimbo Unido 29 20 8 5 7 3

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Fechas y rivales de Universidad de Chile en los próximos partidos del campeonato chileno

Fecha 23: vs D. La Serena: 13 de septiembre – 15:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Ñublense: 9 de octubre – 20:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Everton: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs U. Católica: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Cobresal: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Coquimbo Unido en los próximos partidos del campeonato chileno

Fecha 23: vs Cobresal: 12 de septiembre – 15:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Colo Colo: 11 de octubre – 15:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Ñublense: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs U. La Calera: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Audax Italiano: Fecha y horario a confirmar

Horario Universidad de Chile y Coquimbo Unido, según país

Argentina: 21:00 horas

Colombia y Perú: 19:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas

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