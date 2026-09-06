Boca Juniors recibirá a São Paulo por la llave 1

El Xeneize recibe a São Paulo el próximo martes 8 de septiembre. El partido correspondiente a la llave 1 de de la Copa Sudamericana se jugará desde las 21:30 horas en la Bombonera.
En sus últimos 2 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 1 triunfo y el visitante se quedó con 1 victoria. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 26 de septiembre, en Octavos de Final del torneo Copa Nissan Sudamericana 2007, y São Paulo resultó vencedor por 1 a 0.
El árbitro designado para el encuentro es Piero Maza Gómez.
Los resultados de Boca Juniors en partidos de la Copa Sudamericana
- Playoffs Octavos: Boca Juniors 1 vs O'Higgins 0 (23 de julio)
- Playoffs Octavos: O'Higgins 1 vs Boca Juniors 0 (3-4 en penales a favor de Boca Juniors) (30 de julio)
- Octavos de Final: Boca Juniors 3 vs Deportivo Recoleta 1 (11 de agosto)
- Octavos de Final: Deportivo Recoleta 0 vs Boca Juniors 4 (18 de agosto)
Los resultados de São Paulo en partidos de la Copa Sudamericana
- Fase de Grupos: Boston River 0 vs São Paulo 1 (7 de abril)
- Fase de Grupos: São Paulo 2 vs O'Higgins 0 (14 de abril)
- Fase de Grupos: Millonarios 0 vs São Paulo 0 (28 de abril)
- Fase de Grupos: O'Higgins 0 vs São Paulo 0 (7 de mayo)
- Fase de Grupos: São Paulo 1 vs Millonarios 1 (19 de mayo)
- Fase de Grupos: São Paulo 2 vs Boston River 0 (26 de mayo)
- Octavos de Final: Bolívar 1 vs São Paulo 1 (11 de agosto)
- Octavos de Final: São Paulo 3 vs Bolívar 1 (18 de agosto)
Horario Boca Juniors y São Paulo, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
- Colombia y Perú: 19:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
- Venezuela: 20:30 horas
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