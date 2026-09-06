Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Tiktok

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

Boca Juniors recibirá a São Paulo por la llave 1

Te contamos la previa del duelo Boca Juniors vs São Paulo, que se enfrentarán en la Bombonera el próximo martes 8 de septiembre a las 21:30 horas. Piero Maza Gómez será el árbitro del partido.

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

El Xeneize recibe a São Paulo el próximo martes 8 de septiembre. El partido correspondiente a la llave 1 de de la Copa Sudamericana se jugará desde las 21:30 horas en la Bombonera.

En sus últimos 2 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 1 triunfo y el visitante se quedó con 1 victoria. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 26 de septiembre, en Octavos de Final del torneo Copa Nissan Sudamericana 2007, y São Paulo resultó vencedor por 1 a 0.

El árbitro designado para el encuentro es Piero Maza Gómez.

Los resultados de Boca Juniors en partidos de la Copa Sudamericana
  • Playoffs Octavos: Boca Juniors 1 vs O'Higgins 0 (23 de julio)
  • Playoffs Octavos: O'Higgins 1 vs Boca Juniors 0 (3-4 en penales a favor de Boca Juniors) (30 de julio)
  • Octavos de Final: Boca Juniors 3 vs Deportivo Recoleta 1 (11 de agosto)
  • Octavos de Final: Deportivo Recoleta 0 vs Boca Juniors 4 (18 de agosto)
Los resultados de São Paulo en partidos de la Copa Sudamericana
  • Fase de Grupos: Boston River 0 vs São Paulo 1 (7 de abril)
  • Fase de Grupos: São Paulo 2 vs O'Higgins 0 (14 de abril)
  • Fase de Grupos: Millonarios 0 vs São Paulo 0 (28 de abril)
  • Fase de Grupos: O'Higgins 0 vs São Paulo 0 (7 de mayo)
  • Fase de Grupos: São Paulo 1 vs Millonarios 1 (19 de mayo)
  • Fase de Grupos: São Paulo 2 vs Boston River 0 (26 de mayo)
  • Octavos de Final: Bolívar 1 vs São Paulo 1 (11 de agosto)
  • Octavos de Final: São Paulo 3 vs Bolívar 1 (18 de agosto)
Horario Boca Juniors y São Paulo, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

Anuncios

Boca Juniors recibirá a São Paulo por la llave 1

Te contamos la previa del duelo Boca Juniors vs São Paulo, que se enfrentarán en la Bombonera el próximo martes 8 de septiembre a las 21:30 horas. Piero Maza Gómez será el árbitro del partido.
Anuncios

Comparte esta noticia

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
EN VIVO: Juventus empata 0-0 con Milan por el partido de la fecha 3
1 minuto hace
EN VIVO: Segundo tiempo en curso: Rosario Central sigue arriba 1-0 frente a Newell`s
1 minuto hace
Alavés le pasó por encima 5-2 a Osasuna con hat-trick de Lucas Boyé
19 minutos hace
EN VIVO: Juventus empata 0-0 con Milan por el partido de la fecha 3
1 minuto hace
EN VIVO: Segundo tiempo en curso: Rosario Central sigue arriba 1-0 frente a Newell`s
1 minuto hace
Anuncios
797159_0
EN VIVO: O’Higgins arriba 2-0 ante U. La Calera en la segunda mitad
798275_2
D. Antofagasta no logró superar la firmeza de Recoleta y cayó 2 a 1 tras un gol agónico
Anuncios
o'higgins vs unión la calera
O’Higgins vs Unión La Calera EN VIVO, Campeonato Nacional 2026 fecha 22: relato MINUTO A MINUTO
793868_0
Estudiantes vs Corinthians: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Copa Libertadores
793870_0
Palmeiras vs Liga de Quito: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Libertadores
798284_0
Deportes Iquique vs Dep. Santa Cruz: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 del campeonato 2026
Anuncios
798282_0
Unión Española visita a Curicó Unido por la fecha 25
798281_0
Santiago Wanderers, con la misión de ganar para seguir en la cima
797861_0
Por la llave 2 se enfrentarán Santa Fe y Vasco da Gama
AAAJ_VS_FLUMINENSE_56
Por la llave 4 se enfrentarán Fluminense y Platense
797162_0
Cobresal visita a Deportes Limache por la fecha 22
santacruz unionespanola 1
Deportes Santa Cruz no levanta cabeza y reparte puntos contra Unión Española en casa
Anuncios
797164_0
Colo Colo quiere mantenerse en la punta del campeonato
horoscopo
HORÓSCOPO DEL DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE
ChatGPT Image 5 sept 2026, 23_17_10
Incendio afectó a automotora en Rancagua
En la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Quinta de Tilcoco, el padre Arul celebró el 15 de septiembre, el tradicional Te Deum, para agradecer y elevar nuestras plegarias por Chile.
Una invitación a orar por la patria en el Te Deum
Anuncios
lanzamiento de cohete de la nasa
El nuevo “ojo” de la NASA ya está en el espacio y prepara una nueva mirada al universo
MINECRAFT 1
“Minecraft Experience – Moonlight Trail” aterriza en Chile: ¿Cómo llegar desde Rancagua?
CORAL 2
Rancagua celebró el Día del Canto Coral Chileno en la población Granja
798271_2
San Luis vence por 4-2 a Cobreloa con triplete de Sebastian Parada
797161_2
A U. Católica no le sobró nada, pero venció a Everton por 1 a 0
GOIC 10
Con gratitud, la Iglesia de Rancagua recordó a monseñor Alejandro Goic a un año de su Pascua
01
Colbún desarrolla cuenta pública de su central térmica Candelaria
IMG_2609 copia
Minsal destaca avances del Hospital Franco Ravera Zunino en resolución quirúrgica