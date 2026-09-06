D. Antofagasta y Recoleta se encuentran en la fecha 24

D. Antofagasta y Recoleta se enfrentan por la fecha 24 del campeonato 2026, en el estadio Bicentenario Calvo y Bascuñan, desde las 12:30 horas.
Así llegan D. Antofagasta y Recoleta
El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.
Últimos resultados de D. Antofagasta en partidos del campeonato 2026
D. Antofagasta sacó un triunfo frente a D. Copiapó, con un marcador 4-0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 2 partidos ganados y 2 empatados, con una cifra de 2 goles en contra y registró 11 a favor.
Últimos resultados de Recoleta en partidos del campeonato 2026
En la fecha anterior, Recoleta logró empatar 0-0 ante Curicó Unido. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 2 victorias y 2 empates. Pudo convertir 7 goles y sus rivales lograron anotar 4 en su arco.
En los últimos 5 encuentros registrados en el historial, se evidencia al equipo local con 3 triunfos y 2 partidos igualados ante el visitante. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 26 de abril, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y D. Antofagasta fue el ganador por 0 a 2.
El local está en el cuarto puesto con 37 puntos (10 PG – 7 PE – 5 PP), mientras que el visitante llegó a 31 unidades y se coloca en el noveno lugar en el torneo (8 PG – 7 PE – 7 PP).
El árbitro encargado de dirigir el partido será Rodrigo Rivera Carrillo.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Santiago Wanderers
|44
|23
|12
|8
|3
|18
|2
|Cobreloa
|41
|23
|11
|8
|4
|15
|3
|San Luis
|38
|23
|10
|8
|5
|8
|4
|D. Antofagasta
|37
|22
|10
|7
|5
|18
|9
|Recoleta
|31
|22
|8
|7
|7
|1
Fechas y rivales de D. Antofagasta en los próximos partidos del campeonato 2026
- Fecha 25: vs Cobreloa: 10 de septiembre – 20:00 (hora Argentina)
- Fecha 26: vs San Luis: 15 de septiembre – 18:00 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Rangers: 4 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
- Fecha 27: vs San Marcos: 11 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
- Fecha 28: vs Dep. Santa Cruz: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Recoleta en los próximos partidos del campeonato 2026
- Fecha 25: vs San Marcos: 9 de septiembre – 18:00 (hora Argentina)
- Fecha 26: vs Dep. Santa Cruz: 14 de septiembre – 18:00 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Santiago Wanderers: 3 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 27: vs Magallanes: 10 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
- Fecha 28: vs Cobreloa: Fecha y horario a confirmar
Horario D. Antofagasta y Recoleta, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 12:30 horas
- Colombia y Perú: 10:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:30 horas
- Venezuela: 11:30 horas
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