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D. Copiapó vs Magallanes: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 del campeonato 2026

En la previa de D. Copiapó vs Magallanes, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este miércoles 9 de septiembre desde las 20:30 horas en el estadio Eladio Rojas.

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El próximo miércoles 9 de septiembre, a partir de las 20:30 horas, Magallanes enfrenta a D. Copiapó en el estadio Eladio Rojas, por el duelo correspondiente a la fecha 25 del campeonato 2026.

Así llegan D. Copiapó y Magallanes

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 0 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de D. Copiapó en partidos del campeonato 2026

D. Copiapó fue derrotado en el Carlos Dittborn frente a San Marcos por 1 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1 y perdido 3. Le convirtieron 12 goles y tiene 6 a favor.

Últimos resultados de Magallanes en partidos del campeonato 2026

El anterior partido jugado por Magallanes acabó en empate por 0-0 ante U. San Felipe. Su campaña reciente registra resultados diversos: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Convirtió 7 goles a sus rivales y le han encajado 6 tantos.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 3 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 3 de mayo, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y D. Copiapó se quedó con la victoria por 2 a 3.

El anfitrión está en el décimo puesto con 30 puntos (8 PG – 6 PE – 9 PP), mientras que la visita acumula 36 unidades y se ubica en quinto lugar en el campeonato (10 PG – 6 PE – 7 PP).

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Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Santiago Wanderers 44 23 12 8 3 18
2 Cobreloa 41 23 11 8 4 15
3 San Luis 38 23 10 8 5 8
5 Magallanes 36 23 10 6 7 1
10 D. Copiapó 30 23 8 6 9 -5

Fechas y rivales de D. Copiapó en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 26: vs U. San Felipe: 14 de septiembre – 18:00 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs D. Puerto Montt: 3 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Cobreloa: 11 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Unión Española: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Dep. Santa Cruz: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Magallanes en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 26: vs D. Puerto Montt: 13 de septiembre – 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Curicó Unido: 3 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Recoleta: 10 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs San Luis: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Deportes Iquique: Fecha y horario a confirmar
Horario D. Copiapó y Magallanes, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:30 horas
  • Colombia y Perú: 18:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas
  • Venezuela: 19:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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