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D. La Serena recibirá a Ñublense por la fecha 22

Te contamos la previa del duelo D. La Serena vs Ñublense, que se enfrentan en el estadio la Portada hoy a las 12:30 horas. Héctor Jona Gamboa será el árbitro del partido.

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El cotejo correspondiente a la fecha 22 del campeonato chileno se juega hoy a las 12:30 horas en el estadio la Portada.

Así llegan D. La Serena y Ñublense

Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a D. Concepción.

Últimos resultados de D. La Serena en partidos del campeonato chileno

D. La Serena derrotó por 1 a 0 a U. La Calera en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 1 partido, resultó perdedor en 1 oportunidad e igualó en 2 encuentros. Le han encajado 6 goles y ha convertido 8.

Últimos resultados de Ñublense en partidos del campeonato chileno

Ñublense viene de caer en su estadio ante D. Concepción por 0 a 1. En sus últimos encuentros cosechó 2 victorias, 1 derrota y 1 empate, en los que pudo anotar 6 goles en el arco rival y le han encajado 7 tantos.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 2. En 2 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 15 de marzo, en el torneo Chile – Primera División 2026, y firmaron un empate en 2.

El local está en el décimo puesto con 27 puntos (6 PG – 9 PE – 6 PP), mientras que el visitante llegó a 32 unidades y se coloca en el sexto lugar en el torneo (8 PG – 8 PE – 5 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Héctor Jona Gamboa.

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Colo Colo 52 21 17 1 3 26
2 U. Católica 39 22 12 3 7 16
3 Universidad de Chile 39 22 11 6 5 13
6 Ñublense 32 21 8 8 5 0
10 D. La Serena 27 21 6 9 6 -2

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Fechas y rivales de D. La Serena en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 23: vs Universidad de Chile: 13 de septiembre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Everton: 11 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs D. Concepción: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Huachipato: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Palestino: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Ñublense en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 23: vs Everton: 12 de septiembre – 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Universidad de Chile: 9 de octubre – 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Coquimbo Unido: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs O'Higgins: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Colo Colo: Fecha y horario a confirmar
Horario D. La Serena y Ñublense, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 12:30 horas
  • Colombia y Perú: 10:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:30 horas
  • Venezuela: 11:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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